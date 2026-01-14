تأجيل طعون المنتزه إلى جلسة 11 فبراير 2026

قررت محكمة النقض تأجيل النظر في الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب في دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية إلى جلسة 11 فبراير 2026. جاء القرار لتضمين الطعون التي تم إحالتها من المحكمة الإدارية العليا.

وكانت المحكمة قد قررت أيضًا مخاطبة الهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على محاضر الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات، تمهيدًا لفحصها ومقارنتها مع ما ورد في الطعون المقدمة من قبل المدعين. يُنتظر أن تساعد هذه الوثائق المحكمة في التوصل إلى قرار نهائي بشأن صحة أو بطلان نتائج الانتخابات.