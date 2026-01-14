قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟
تعانى أغلب النساء التى قامت بعملية الولادة القيصيرية من دهون البطن ، وتلجأ إلى الدايت و الجيم لإنقاص وزنها ، ولكن تمارين البطن وحدها قد تقوي العضلات، لكنها وحدها لا تزيل دهون البطن، فـ الدهون الحشوية تستجيب لنفس الاستراتيجيات التي تخفض الدهون في باقي الجسم.

كيف تتخلصين من دهون البطن القيصيرية..

 

1. اتباع نظام غذائي صحي:

-الإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

-اختيار مصادر  بروتين قليلة الدهون مثل السمك ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

-التقليل من اللحوم المصنعة و الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم كاملة الدسم والجبن والزبدة.

-اختيار الدهون الصحية غير المشبعة الموجودة في الأسماك والمكسرات والزيوت النباتية.

2. التحكم في حجم الحصص الغذائية:

حتى الطعام الصحي يحتوي على سعرات حرارية، لذا في المنزل، قللي الكميات. وفي المطاعم، شاركي الوجبة أو تناولي نصفها وخذي الباقي لاحقًا.

3. استبدال المشروبات السكرية:

اشربي الماء أو مشروبات خالية من السكر بدلًا منها.

4. زيادة النشاط البدني:

يوصى البالغون بممارسة نشاط بدني متوسط الشدة (مثل المشى السريع) لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، أو

-أو نشاط قوي الشدة (مثل الجرى) لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا.

-إضافة إلى تمارين القوة مرتين أسبوعيًا على الأقل.

وقد تساعد تمارين HIIT (لتمارين المتقطعة عالية الكثافة والحدة) وتمارين القوة بشكل خاص في تقليل دهون البطن.

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

