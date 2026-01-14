هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام هي مرض يحدث عندما يفقد الجسم العظم بسرعة أكبر من قدرته على تعويضه، و يؤدي هذا الفقد إلى ضعف العظام وهشاشتها وسهولة تعرضها للكسور.



ووفقا لموقع بولد سكاى نعرض لك فى السطور القادمة الاعراض المبكرة التى تشير الى الاصابة بهشاشة العظام و الاسباب .

أعراض مبكرة تشير إلى هشاشة العظام، منها:

1-انحسار اللثة:

يمكن أن تنحسر اللثة (تبدو في موقع غير موقعها الأساسي) في الفك في حالة خسارة أي عظام.

2-قبضة ضعيفة:

وجدت الدراسات ارتباط وجود قبضة ضعيفة بانخفاض كثافة المعادن في العظام، ووجود قبضة ضعيفة يزيد من احتمال السقوط.

3-ضعف الاظافر وهشاشتها:

قوة الأظافر تكون مؤشر لمدى صحة العظام، فضعفها قد يُشير لاحتمال الإصابة بهشاشة العظام، ولكن بعد استبعاد أي أسباب مرضية أخرى.

عندما تبدأ هشاشة العظام في التأثير على العظام بشكل كبير، سوف تظهر بعض الأعراض الواضحة والخطيرة على الجسم، مثل:

1-خسارة الطول:

وجود كسور الانضغاط في العمود الفقري يمكن أن يتسبب في جعل الشخص أقصر قامة، ويُعتبر هذا من أكثر الأعراض الملحوظة الدالة على الإصابة بهشاشة العظام.

2-التعرض لكسر نتيجة أي سقوط:

يمكن أن تحدث الكسور نتيجة سقوط بسيط أو بعض الحركات العادية، وفي بعض الحالات قد يتعرض الشخص لكسر نتيجة الكحة أو العطس الشديد.

3-ألم الظهر والرقبة:

وجود كسور الانضغاط بسبب هشاشة العظام قد يتسبب في ألم حاد في الظهر والرقبة، نتيجة ضغط الفقرات المتضررة على الأعصاب التي تخرج من الحبل الشوكي.

4-انحناء الظهر:

يتسبب ضغط الفقرات في حدوث انحناء بسيط في الجزء الأعلى من الظهر، ويتسبب هذا الانحناء في ألم الظهر والرقبة، وأحياناً صعوبة في التنفس.

ما هي أسباب هشاشة العظام؟

-يلعب هرمون الاستروجين دورًا مهمًا في بناء العظام وحمايتها.

-انخفاض مستوياته يؤدي إلى فقدان العظم، وهو ما يحدث خلال وبعد انقطاع الطمث.

-يزداد خطر الإصابة إذا لم يتم تكوين عظام قوية في مرحلة الطفولة بسبب سوء التغذية، أو نقص الكالسيوم وفيتامين د، أو قلة النشاط البدني، أو وجود أمراض مزمنة.

ما الذي يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام؟

-يمكن أن تصيب هشاشة العظام أي عمر، لكنها أكثر شيوعًا بعد سن الخمسين.

-النساء أكثر عرضة للإصابة أربع مرات من الرجال.

-يزداد الخطر لدى أصحاب البنية النحيفة، أو من لديهم تاريخ عائلي للمرض، خاصةً إذا تعرض أحد الأقارب لكسور.

-تناقص الهرمونات الجنسية (الاستروجين أو التستوستيرون)مع التقدم في العمر يزيد من احتمالية الإصابة.

-بعض العلاجات السرطانية، أو اضطراب الغدة الدرقية، أو أمراض الكبد والكلى، أو أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة و التهاب المفاصل الروماتويدى ، ترفع أيضًا مستوى الخطر.

-كما أن استخدام الكورتيزون لفترات طويلة يضعف العظام.

-قلة النشاط البدني، والتدخين، والإفراط في شرب الكحول (أكثر من مشروبين يوميًا) كلها عوامل تزيد خطر هشاشة العظام.