عاجل
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
أصل الحكاية

أمل جديد.. نهج طبي واعد لعلاج كسور العمود الفقري| تفاصيل

ولاء خنيزي

توصل فريق من الباحثين اليابانيين إلى نهج طبي واعد قد يغيّر مستقبل علاج كسور العمود الفقري، خصوصًا لدى مرضى هشاشة العظام، من خلال استخدام خلايا جذعية تُستخرج من دهون الجسم وتحويلها إلى خلايا عظمية تُعزز عملية الشفاء بطريقة لطيفًا وغير جراحية، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة Bone & Joint Research المتخصصة في أبحاث أمراض العظام.

تفاصيل الدراسة اليابانية

أُجريت الدراسة في "جامعة أوساكا الحضرية" اليابانية، ونُشرت نتائجها في مجلة Bone & Joint Research، حيث أظهرت الخلايا الجذعية المأخوذة من الأنسجة الدهنية قدرة واضحة على إصلاح الكسور في تجارب مخبرية أُجريت على الفئران، مع سهولة الحصول على هذه الخلايا حتى من كبار السن.

تصريحات الباحثين

أوضح الدكتور شينجي تاكاهاشي، جرّاح العظام والمشارك في قيادة الدراسة، أن هذه التقنية بسيطة وفعّالًا ويمكن استخدامها حتى في أصعب حالات الكسور، مؤكّدًا أن التقنية الجديدة قد تمهّد لعلاج يساعد المرضى على استعادة حياتهم الطبيعية لفترة أطول دون تدخلات جراحية مؤلمًا.

طريقة العمل

يعتمد النهج المبتكر على استخراج الخلايا الجذعية الدهنية ثم دفعها بيولوجيًا لتكوين كتل خلوية صغيرة ثلاثية الأبعاد تُعرف بالسفيرويدز، وهي مجموعات خلوية تحاكي في شكلها ووظيفتها أنسجة معينة مثل العظام.

بعد ذلك، تُدمج هذه الكتل مع مادة تُستخدم عادة في إعادة بناء العظام تُسمّى بيتا-تري كالسيوم فوسفات (β-TCP)، ثم تُحقن في منطقة الكسر.

نتائج الاختبارات الحيوانية

أظهرت الاختبارات على الفئران تحسّنًا ملحوظًا في قوة العمود الفقري وتسارعًا في عملية الالتئام وتنشيط الجينات المسؤولة عن تكوين العظام وتجديدها، كما تبين أن هذه الخلايا لا تعيد بناء العظام فحسب، بل تُحفّز أيضًا آليات الشفاء الطبيعية داخل الجسم، ما يفتح الباب أمام خيارات علاجية أكثر أمانًا من الجراحة التقليدية.

أهمية التقنية للمرضى

أشار الدكتور يوتا ساوادا، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى أن استخراج الخلايا من الدهون يجعل الإجراء آمِنًا ولا يشكّل عبئًا على جسم المريض، ما يجعل التقنية خيارًا علاجيا مناسبًا لكبار السن.

البعد الصحي والاجتماعي

تشير إحصاءات الولايات المتحدة إلى وجود أكثر من 20 مليون شخص مصاب بهشاشة العظام، غالبيتهم من النساء اللواتي يتأثرن بتراجع الهرمونات بعد سن اليأس، وتُعدّ كسور العمود الفقري الانضغاطية من أكثر المضاعفات شيوعًا وخطورة، إذ تسبب ألما مزمنًا وتراجعًا كبيرًا في جودة الحياة.

العمود الفقري كسور العمود الفقري علاج كسور العمود الفقري هشاشة العظام مرضى هشاشة العظام

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

تفاقم الجوع بغزة

تحذير أممي من خطورة أزمة جوع عالمية بسبب ترامب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وترامب

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة.. تفاصيل

أبو الغيط، يلتقي بوانج يي، وزير الخارجية الصيني

​أبو الغيط يؤكد لوزير الخارجية الصيني اهتمام العرب بـ"مبادرة الحوكمة العالمية"

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

