أمل جديد ... نهج طبي واعد لعلاج كسور العمود الفقري| تفاصيل

توصل فريق من الباحثين اليابانيين إلى نهج طبي واعد قد يغيّر مستقبل علاج كسور العمود الفقري، خصوصًا لدى مرضى هشاشة العظام، من خلال استخدام خلايا جذعية تُستخرج من دهون الجسم وتحويلها إلى خلايا عظمية تُعزز عملية الشفاء بطريقة لطيفًا وغير جراحية، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة Bone & Joint Research المتخصصة في أبحاث أمراض العظام.

تفاصيل الدراسة اليابانية

أُجريت الدراسة في "جامعة أوساكا الحضرية" اليابانية، ونُشرت نتائجها في مجلة Bone & Joint Research، حيث أظهرت الخلايا الجذعية المأخوذة من الأنسجة الدهنية قدرة واضحة على إصلاح الكسور في تجارب مخبرية أُجريت على الفئران، مع سهولة الحصول على هذه الخلايا حتى من كبار السن.

تصريحات الباحثين

أوضح الدكتور شينجي تاكاهاشي، جرّاح العظام والمشارك في قيادة الدراسة، أن هذه التقنية بسيطة وفعّالًا ويمكن استخدامها حتى في أصعب حالات الكسور، مؤكّدًا أن التقنية الجديدة قد تمهّد لعلاج يساعد المرضى على استعادة حياتهم الطبيعية لفترة أطول دون تدخلات جراحية مؤلمًا.

طريقة العمل

يعتمد النهج المبتكر على استخراج الخلايا الجذعية الدهنية ثم دفعها بيولوجيًا لتكوين كتل خلوية صغيرة ثلاثية الأبعاد تُعرف بالسفيرويدز، وهي مجموعات خلوية تحاكي في شكلها ووظيفتها أنسجة معينة مثل العظام.

بعد ذلك، تُدمج هذه الكتل مع مادة تُستخدم عادة في إعادة بناء العظام تُسمّى بيتا-تري كالسيوم فوسفات (β-TCP)، ثم تُحقن في منطقة الكسر.

نتائج الاختبارات الحيوانية

أظهرت الاختبارات على الفئران تحسّنًا ملحوظًا في قوة العمود الفقري وتسارعًا في عملية الالتئام وتنشيط الجينات المسؤولة عن تكوين العظام وتجديدها، كما تبين أن هذه الخلايا لا تعيد بناء العظام فحسب، بل تُحفّز أيضًا آليات الشفاء الطبيعية داخل الجسم، ما يفتح الباب أمام خيارات علاجية أكثر أمانًا من الجراحة التقليدية.

أهمية التقنية للمرضى

أشار الدكتور يوتا ساوادا، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى أن استخراج الخلايا من الدهون يجعل الإجراء آمِنًا ولا يشكّل عبئًا على جسم المريض، ما يجعل التقنية خيارًا علاجيا مناسبًا لكبار السن.

البعد الصحي والاجتماعي

تشير إحصاءات الولايات المتحدة إلى وجود أكثر من 20 مليون شخص مصاب بهشاشة العظام، غالبيتهم من النساء اللواتي يتأثرن بتراجع الهرمونات بعد سن اليأس، وتُعدّ كسور العمود الفقري الانضغاطية من أكثر المضاعفات شيوعًا وخطورة، إذ تسبب ألما مزمنًا وتراجعًا كبيرًا في جودة الحياة.