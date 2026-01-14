الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة باستيلاء أخرى على قطعة أرض ملك أسرتها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء الظاهرة بمقطع الفيديو بقيام إحدى السيدات بالإستيلاء على قطعة أرض ملك أسرتها بإستخدام عقود ملكية مزورة والزعم بتواطؤ العاملين بمركز القوصية بأسيوط ضدها.





بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين (الشاكية وزوجة والدها) و (المشكو فى حقها ونجلها)، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط حول ملكية قطعة أرض محرر بشأنها عدة محاضر، كما تبين عدم صحة ادعاء الشاكية بشأن قيام المشكو فى حقها بالاستعانة بعدد من الأشخاص حاملين الأسلحة الآلية والاستيلاء على الأرض وتواطؤ العاملين بمركز القوصية معها ..





تم ضبط الظاهرة بمقطع الفيديو ، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





