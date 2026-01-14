قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيكول سابا تدعم شيرين عبد الوهاب برسالة مؤثرة عبر فيسبوك

نيكول سابا و شريين عبد الوهاب
نيكول سابا و شريين عبد الوهاب
أوركيد سامي

أعربت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن دعمها الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك في ظل الأزمة الصحية والنفسية التي تمر بها شيرين خلال الفترة الأخيرة.
وكتبت نيكول سابا في منشورها:
"ربنا يكون معاكي ويخرّجك من المحنة اللي انتي فيها بخير وبصحة وبقوة تركيز وترجعي لبناتك ولفنّك ولجمهورك اللي مستنيكي، كلنا منحبك يا شيرين"، مرفقة الرسالة بهاشتاغ #نيكول_سابا.
ولاقت رسالة نيكول تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين، الذين عبّروا عن تضامنهم الكبير مع شيرين عبد الوهاب، متمنّين لها الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى الساحة الفنية بقوة، خاصة أن شيرين تُعد واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في الوطن العربي ولها قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر جديدها.
ويأتي هذا الدعم ضمن سلسلة من الرسائل التي يوجهها عدد من نجوم الفن لمساندة شيرين عبد الوهاب، تأكيدًا على مكانتها الفنية والإنسانية في قلوب زملائها وجمهورها.

اخبار الفن نجوم الفن نيكول سابا شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،

رئيس الرقابة المالية: وثيقة سند الملكية تختلف جوهريا عن التأمين التقليدي على العقارات

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 بـ 488 ريالا

جانب من الأعمال

محاور جديدة تفك الاختناقات المرورية بالجيزة.. عمرو بن العاص وكمال عامر نموذجًا .. تفاصيل

بالصور

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 17 مليونًا و648 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم|صور

افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد