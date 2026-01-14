نيكول سابا تدعم شيرين عبد الوهاب برسالة مؤثرة عبر فيسبوك

أعربت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن دعمها الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك في ظل الأزمة الصحية والنفسية التي تمر بها شيرين خلال الفترة الأخيرة.

وكتبت نيكول سابا في منشورها:

"ربنا يكون معاكي ويخرّجك من المحنة اللي انتي فيها بخير وبصحة وبقوة تركيز وترجعي لبناتك ولفنّك ولجمهورك اللي مستنيكي، كلنا منحبك يا شيرين"، مرفقة الرسالة بهاشتاغ #نيكول_سابا.

ولاقت رسالة نيكول تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين، الذين عبّروا عن تضامنهم الكبير مع شيرين عبد الوهاب، متمنّين لها الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى الساحة الفنية بقوة، خاصة أن شيرين تُعد واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في الوطن العربي ولها قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر جديدها.

ويأتي هذا الدعم ضمن سلسلة من الرسائل التي يوجهها عدد من نجوم الفن لمساندة شيرين عبد الوهاب، تأكيدًا على مكانتها الفنية والإنسانية في قلوب زملائها وجمهورها.