الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل

أفادت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، مواطنيها القاطنين بمنطقة شرق حلب بأنه سيتم فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لـ سانا: الممر الإنساني سيكون عبر قرية حميمة على طريق M15 الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة دير حافر ومدينة حلب.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري : نهيب بأهلنا المدنيين ضرورة الابتعاد عن كل مواقع تنظيم قسد وميليشيات PKK الإرهابية بالمنطقة المحددة مسبقاً.



وأضافت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري : سيقوم الجيش العربي السوري باتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على أي تهديد يمس أمن المنطقة والمواطنين.



وختمت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: الممر الإنساني سيكون عبر قرية حميمة على طريق M15 (الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة دير حافر ومدينة حلب) وسيكون متاحاً يوم غدٍ الخميس الساعة 9 صباحاً حتى الخامسة مساءً.

