حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد

أصدرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري ، تحذيرا شديد اللهجة وذلك بعد استمرار تنظيم قسد بحشد مجاميعه مع ميليشيات PKK الإرهابية ، وفلول النظام السابق في هذه المنطقة، ولكونها منطلقاً للمسيرات الانتحارية الإيرانية التي قصفت مدينة حلب.

وقالت الهيئة في بيان : تعتبر المنطقة المحددة باللون الأحمر منطقة عسكرية مغلقة من تاريخه.

وأضافت : نهيب بأهلنا المدنيين الابتعاد عن مواقع تنظيم قسد بهذه المنطقة.

وزادت : على كافة المجاميع المسلحة بهذه المنطقة الانسحاب إلى شرق الفرات.. حافظوا على أرواحكم.

وختمت : سيقوم الجيش العربي السوري بكل ما يلزم لمنع المجاميع المسلحة التي تحتشد بهذه المنطقة من استخدامها منطلقاً لعملياتهم الإجرامية.

