الإمام الأكبر: الأزهر مؤسسة إسلامية تعليمية معنية بقضايا الأمة ولا نتدخل في السياسة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، إن الأزهر مؤسسة إسلامية علمية تعليمية فى المقام الأول، وهى معنية بقضايا الأمة، ووسيلة الأزهر فى التعبير عن مواقفه هى البيان بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأضاف فضيلة الأكبر، في حواره مع الصحيفة الرسمية للأزهر الشريف صوت الأزهر: لسنا مؤسسة سياسية ولا نتدخل فى الشئون السياسية، ولا نملك إلا الضغط الإنسانى والأخلاقى مع الأطراف المختلفة، ونقول كلمتنا بوضوح ودون مواءمات، ونعبر عن كل ذلك فيما نقوم به من أدوات عبر تنظيم لقوافل الإغاثة أو دعم للطلاب الفلسطينيين، أو تنظيم للمؤتمرات التى تجعل القضية حاضرة فى وعى الأجيال، وكذلك الحوار مع جميع الوفود والمسئولين فى الخارج، أو ممن يزورون الأزهر الشريف؛ من أجل خلق رأى عام مساند للقضية الفلسطينية وداعم لعدالتها، ومقر بحقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.