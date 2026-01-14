قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الإيطالية بالقاهرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية لدعم الصحة الإنجابية
ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
رئيس إسكان النواب: نسعى لصياغة تشريعات تحقق طموح المواطن في السكن
أخبار البلد

مرفق الكهرباء يعقد مشورة مجتمعية لمناقشة قواعد صافي القياس للمحطات الشمسية

رئيس جهاز مرفق الكهرباء
رئيس جهاز مرفق الكهرباء
وفاء نور الدين

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، أنه بناء على تكليفات  الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأعضاء مجلس إدارة الجهاز سيتم فتح باب المشاركة في مشورة مجتمعية يوم الخميس 22 يناير 2026 حول قواعد صافي القياس لمحطات الخلايا الشمسية.

و أضاف الجهاز فى بيان له أنه هذا الحدث يتسق مع الدور التنظيمي للجهاز وسعيه المستمر إلى تطوير الأطر التنظيمية والفنية المنظمة لربط محطات التوليد الموزع بالشبكة الكهربائية، وضمان كفاءة وجودة التغذية الكهربائية؛ لافتا إلى أنه سيتم تنظيم جلسة مشورة مجتمعية (Public Consultation) لمناقشة مسودة الكتاب الدوري المقترح بشأن: "قواعد ربط محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية بنظام صافي القياس على شبكة شركات توزيع الكهرباء”.

وأوضح الجهاز أن هذا التشاور يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الجهات المعنية  بما في ذلك شركات توزيع الكهرباء، المطورين والمستثمرين، الجهات الحكومية، القطاع الخاص، الجهات الأكاديمية والخبراء، وممثلي المستهلكين  للاطلاع على المسودة وإبداء الملاحظات والمقترحات، بما يدعم تطوير القواعد التنظيمية على نحو يحقق وضوح الإجراءات، ورفع كفاءة التطبيق، وتعزيز جودة الخدمة الكهربائية.

يمكن تسجيل الحضور الشخصي او عن طريق المشاركة عن بُعد (Online) و للمزيد من المعلومات (اليه الحضور، المشاركة، تسجيل التعليقات) من خلال الرابط التالي:
https://egyptera.org/ar/NM.aspx

واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أهمية المشاركة الفعالة من كافة الجهات ذات الصلة، وإرسال الملاحظات في المواعيد المحددة، بما يسهم في تطوير الإطار التنظيمي لصافي القياس ورفع كفاءة ربط محطات الطاقة الشمسية بشبكات التوزيع وفق أفضل الممارسات، وبما يعزز استدامة المرفق ويحمي حقوق المستهلكين.


 

الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء

