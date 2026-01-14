قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ساندي تستعرض لياقتها البدنية و تشارك جهورها بصورة من داخل الجيم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات.. غدا
كأس الأمم الإفريقية| خروج فتوح وضغط سنغالي.. تعادل سلبي بين مصر والسنغال بعد مرو 60 دقيقة
الفاتيكان يختتم سنة اليوبيل 2025 بإغلاق الباب المقدس في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
ديني

البحوث الإسلامية: الإسلام حرّم الغش بجميع صوره لما يترتب عليه من آثار سلبية تمس الفرد والمجتمع

أحمد سعيد

أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الامتحانات تمثِّل إحدى الركائز الأساسيَّة في تقويم مسيرة التعليم؛ إذ تقوم على إظهار مستوى التحصيل العِلمي، وترسيخ قيمة العدل في التقييم، وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلِّمين؛ ومِنْ هذا المنطلق، فإنَّ الغش في الامتحانات يُعدُّ مخالفة صريحة لمقاصد التعليم، ومسًّا مباشرًا بقيمة الأمانة التي يقوم عليها بناء العِلم.

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية، في منشور على صفحته على فيسبوك، أن الإسلام قرَّر تحريم الغش بجميع صوره؛ لما ينطوي عليه من خديعة وتعدٍّ على الحقوق، ولما يترتَّب عليه من آثار سلبيَّة تمسُّ الفرد والمجتمع معًا، وقد جاء التحذير النبوي واضحًا في هذا الباب؛ إذ قال رسول الله ﷺ: «مَن غشَّنا فليس منَّا»، وهو توجيهٌ يؤكِّد خطورة الغش، ويبيِّن تعارضه مع قِيَم الصدق والنزاهة التي يقوم عليها المجتمع.

ونوه البحوث الإسلامية، بأن الغش له أثر على صاحبه، فإنه -كذلك- ينعكس على المتفوقين الذين بذلوا الجهد والتزموا بمنهج الاجتهاد، فإذا بثمار تعبهم تُهدَر، ومعايير التفاضل تختل، وهو ما يُضعِف الثقة في منظومة التعليم ويُفقدها رسالتها.

وتابع البحوث الإسلامية يمتدُّ خطر الغش إلى ما هو أبعد من قاعات الامتحان؛ إذ يؤدِّي إلى تخريج كوادر لا تمتلك الكفاءة الحقيقية، ولا القدرة على الإسهام الفعَّال في نهضة المجتمع، ومع تراكُم هذه الممارسات، تتسع الفجوة بين الشهادة والقدرة، ويظهر الخلل في مواقع العمل والمسئوليَّة؛ بما ينعكس سلبًا على مسيرة البناء والتنمية.

البحوث الإسلامية: مواجهة الغش مسئوليَّة مشتركة تتطلَّب وعيًا مجتمعيًّا

وأكد مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، أنَّ العِلم أمانة، وأنَّ تحصيله لا ينفصل عن منظومة القيم التي يأتي في مقدمتها الصدق والإخلاص وتحمُّل المسئوليَّة، فالتفوُّق الحقيقي لا يتحقَّق إلا بالجِد والاجتهاد، ولا يُقاس بكثرة الدرجات، وإنما بصدق السعي وصلاح المقصد.

وشدد على أن مواجهة الغش مسئوليَّة مشتركة تتطلَّب وعيًا مجتمعيًّا، وتعاونًا بين الأسرة والمؤسَّسات التعليميَّة، وترسيخًا لقيم النزاهة واحترام الجهد، فبالعِلم الحقيقي تُبنى العقول، وبالعدل تُصان الحقوق، وبذلك وحده يمكن إعداد أجيال قادرة على حمل رسالة الوطن والمشاركة في تقدُّمه.

الغش في الامتحانات مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية الأزهر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

