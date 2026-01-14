قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
حفيظ دراجي يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال: يؤدي مهمته على أكمل وجه بحرمان اللاعبين من النهائي
توك شو

أسامة الفرا: التوصل لتشكيل لجنة التكنوقراط مهم للغاية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

أسامة الفرا القيادي بالتيار الديمقراطي الإصلاحي الفلسطيني،
أسامة الفرا القيادي بالتيار الديمقراطي الإصلاحي الفلسطيني،
محمود محسن

قال أسامة الفرا القيادي بالتيار الديمقراطي الإصلاحي الفلسطيني، إنّ ما جرى التوصل إليه اليوم من توافق فلسطيني حول لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة مهم جدا، موضحًا، أن كل الفصائل أبدت استعدادها وإسنادها لعمل هذه اللجنة، وهذا أيضاً مهم لنا ولشعبنا في هذه الظروف المهمة.

وحول الظروف التي يتعين توفيرها من جانب الفصائل الفلسطينية والتي ربما يكون قد جرى التطرق إليها لتهيئة الظروف للجنة التكنوقراط التي ستُعنى بإدارة الشؤون داخل قطاع غزة، أو حتى على مستوى تهيئة الظروف التوافقية بين هذه الفصائل، قال الفرا في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ما تم الاتفاق عليه اليوم بين الفصائل الفلسطينية يتفق عليه الكل الفلسطيني؛  من حيث ضرورة إعطاء كل الفرصة الكاملة للجنة التكنوقراط من أجل تسلم مهامها الكبيرة في إدارة الشأن في كل الشأن الفلسطيني المتعلق بقطاع غزة.

وتابع: "أيضاً القيام بتسهيل هذه المهمات من خلال إزالة أي عراقيل يمكن أن تعوق عمل هذه اللجنة، وأعتقد أن الإرادة التي سمعناها اليوم من قبل كل الفصائل الفلسطينية من أجل تسهيل عمل لجنة التكنوقراط هو الذي يعطينا بارقة أمل بأن هذه اللجنة يمكن أن تقلع في عملها وأن تقوم بمهامها وواجباتها تجاه أبناء شعبنا في المرحلة القادمة".

وحول ما قصده بوجود توافق بين الفصائل لتيسير عمل هذه اللجنة في إدارة شؤون قطاع غزة، قال: "تم الاتفاق ما بين الفصائل الفلسطينية على أسماء أعضاء اللجنة من جهة، وأن تقوم كل الجهات الموجودة على أرض الواقع بتسليم كافة الصلاحيات إلى هذه اللجنة وتسليم المؤسسات المختلفة كافة للجنة إدارة الشأن الفلسطيني بشكل عام".

