ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
بدء صرف دعم "تكافل وكرامة" لشهر يناير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
محافظ دمياط ورئيس جامعة حورس يُوقعان بروتوكول لدعم جهود المحافظة التنموية

وقّع   الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط،  و الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس مصر بروتوكول تعاون مشترك  وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين المحافظة والجامعة، ودعم جهود التنمية المحلية والارتقاء بمستوى المشروعات ذات النفع العام.
  
جاء ذلك بحضور  الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة حورس والدكتور محمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حاتم خاطر القائم بأعمال عميد كلية الهندسة و الدكتور حسام الدين مصطفى عميد كلية الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية .

وصرح " الدكتور أيمن الشهابى " أن الاتفاق يهدف إلى الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والهندسية المتخصصة بجامعة حورس لتقديم الدعم الفني والاستشاري لمحافظة دمياط، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة تنفيذ المشروعات طبقًا للمعايير الهندسية والأكواد المعتمدة، وربط البحث العلمي  باحتياجات التنمية بالمحافظة.

ويتضمن التعاون مراجعة الدراسات والتصميمات الهندسية، وتقديم المشورة الفنية خلال مراحل التنفيذ، والمتابعة والإشراف الفني على المشروعات، إلى جانب إعداد تقارير فنية دورية، وإتاحة فرص التدريب الميداني لطلاب الكليات الهندسية، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأكد محافظ دمياط أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعاون الجانبين المستمر و جزء من المشاركة المجتمعية للجامعة و فى ضوء حرص المحافظة على الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية، وتحقيق أعلى معدلات الجودة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ، مؤكدًا أن الاتفاق المبرم يُعد جزء أصيل من التعاون المثمر والبناء بين المحافظة و الجامعة ، مشيدًا بجهود حورس بملف المشاركة المجتمعية،  لدعم المحافظة وابنائها .

من جانبه، أعرب رئيس جامعة حورس عن اعتزازه بالتعاون مع محافظة دمياط، مؤكدًا التزام الجامعة بتسخير إمكاناتها العلمية والفنية لدعم جهود التنمية، والمشاركة المجتمعية الفعالة لخدمة المحافظة وأبنائها .

ومن المقرر أن يتم تفعيل البروتوكول من خلال لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين، تتولى التنسيق والمتابعة ووضع خطط العمل للمشروعات محل التعاون.

وعلى هامش توقيع البروتوكول،، عقد محافظ دمياط ورئيس الجامعة لقاء تضمن مناقشة آلية تنفيذ مهام البروتوكول و كذا تعزيز أُطر التعاون المشترك بين الجانبين و دعم المحافظة لوضع إستراتيجيات وخارطة طريق لمواجهة التحديات الراهنة و المستقبلية و دعم الرؤى التنموية

