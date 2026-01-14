ميناء دمياط يستقبل 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3227 طن تشمل : 703 طن يوريا و 2524 طن بضائع متنوعة .



كما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24445 طن تشمل : 9574 طن خردة و 14281 طن ذرة و 590 طن خشب زان .



بينما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 216 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 933 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45287 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 44930 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3926 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا و امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5357 حركة .