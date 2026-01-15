مشاركة الفيلم المصري خروج آمن ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان برلين السينمائي

يشارك فيلم “خروج آمن” من توقيع المخرج المصرى محمد حماد، فى عرضه العالمى الأول، فى مهرجان برلين السينمائى الدولى ضمن قسم بانوراما بدورته الـ 76 والتى من المقرر إقامتها فى الفترة من 12 إلى 22 فبراير.

وتدور أحداث العمل فى إطار تشويقى نفسى، يدور حول قصة حارس أمن شاب فى القاهرة يواجه صدمة مقتل والديه فى أحداث عنف دينى وعرقى وقعت قبل عشرة أعوام.

ويضم طاقم التمثيل مروان وليد، ونهى فؤاد، وحازم عصام، بينما يضم فريق العمل الرئيسى مدير التصوير محمد الشرقاوى، ودينا فاروق كمونتيرة، ومحمد الطويل لتصميم الصوت.

مهرجان برلين السينمائى الدولى

أعلن قسم بانوراما في مهرجان برلين السينمائي الدولي 2026 خريطة سينمائية لا تنشغل بأسماء النجوم بقدر انشغالها بالإنسان، وبالأسئلة الأخلاقية والسياسية التي تفرض نفسها على عالم مضطرب.



اختيارات هذا العام تبدو أقرب إلى بيان سينمائي عن العزلة والهوية والجسد والسلطة، حيث تتراجع الحكايات التقليدية لصالح تأملات أكثر قسوة وصدقًا، عادة ما يحرص مهرجان برلين على الإهتمام بها.

يبرز فيلم Allegro Pastell لآنا رولر كنموذج لسينما العلاقات المعاصرة، الفيلم لا يبحث عن إجابات رومانسية بقدر ما يضع المشاهد أمام تساؤلات مباشرة.



أما فيلم London لسيباستيان برامشهوبر فينتمي إلى تقليد أوروبي راسخ يعتمد على البورتريه الإنساني اليومي، مستخدما الطريق كفضاء درامي، والحوار العابر كوسيلة لكشف وحدة كامنة في قلب القارة. فيلم هادئ لكنه شديد الدلالة على اغتراب الفرد داخل مجتمعه.



فيلم Staatsschutz لفراز شريات يضع المؤسسة القضائية الألمانية نفسها في قفص الاتهام من خلال قصة مدعية عامة تواجه عنفًا عنصريًا ونظاما يفضل الصمت.



وفي فيلم Only Rebels Win لدانيال عربيد تعود بيروت بوصفها مدينة مأزومة، حيث يصبح الحب فعل مقاومة. عندما يقدم علاقة غير متكافئة بين امرأة أكبر سنًا ورجل مهاجر بلا أوراق.