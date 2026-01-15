خبير تنمية مستدامة: إنجاز 89% من المرحلة الأولى لحياة كريمة ونستعد للثانية

أكد الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية المستدامة، أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بلغت 89%، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى متوازية لاستكمال ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى، بالتزامن مع الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، في إطار متابعة دقيقة تضمن استدامة النتائج وتحقيق الأهداف التنموية.

وأوضح ياسر شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه خلال "حياة كريمة" تم العمل على تنفيذ نحو 23 ألف مشروع، عبر ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها رفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطوير خدمات الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى المستهدفة.

وأشار ياسر شحاته، إلى أن المحور الثاني للمبادرة يركز على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، من خلال إنشاء تجمعات صناعية، وتنفيذ برامج للتأهيل المهني للعنصر البشري، فضلًا عن العمل في مجالات إدارة ومعالجة المخلفات والزراعة، تحت إشراف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز فرص التشغيل.

وشدد ياسر شحاته، على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في البنية الصحية والرياضية، باعتبار تنمية العنصر البشري هدفًا استراتيجيًا، يتحقق عبر تطوير منظومتي التعليم والصحة، في إطار بناء متكامل للإنسان المصري، موضحًا أن المبادرة بدأت تعكس اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي داخل الريف المصري، من خلال استهداف الأسر المصرية والمرأة، وتنفيذ برامج توعوية للمقبلين على الزواج، بما يسهم في بناء أسر مستقرة وجيل جديد قادر على تحمل المسؤولية.