برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حياة كريمة تعزز تسريع تنفيذ المبادرة

أشاد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس الإرادة السياسية الجادة للدولة في الإسراع بوتيرة العمل من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في الريف المصري، خاصة في محافظات الصعيد وعلى رأسها محافظة الجيزة وما يتم فيها من مبادرة حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح .

أوضح أبو عريضة، أن مبادرة حياة كريمة ، مبادرة رئاسية تعد أحد أكبر المشروعات القومية الوطنية في تاريخ مصر الحديث، لما تضمنته من رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وما تضمنته المبادرة من تحولا ملموسا في مستوى الخدمات داخل القرى الأكثر احتياجا متمثلة في مشروعات المرافق والخدمات الأساسية ومشروعات صغيرة ومتوسطة ومشروعات صحية وتعليمية ورصف طرق وغيرها، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى ملايين المواطنين في مختلف المحافظات المستهدفة.

وأشار إلى أن متابعة الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة وتأكيده على توفير التمويل اللازم وسرعة تسليم المشروعات، يؤكد حرصه على أن يشعر المواطن بثمار التنمية على أرض الواقع، موضحا أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة طمأنة للمواطنين بقرى حياة كريمة بأن الدولة ماضية وبقوة في استكمال مسيرة التنمية دون تراجع، موضحا أن مبادرة حياة كريمة يعد أحد أعظم مشروعات التنمية في تاريخ مصر الحديث، والتي سيكون لها مردود إيجابي كبير على القرى المستهدفة .