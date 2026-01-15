محمد نواره لصدى البلد: فيلم «ده صوت إيه ده» تجربة موسيقية مختلفة

تحدث المؤلف الموسيقي محمد نوارة عن تجربته في فيلم «ده صوت إيه ده»، مؤكدًا أن العمل مثّل تحديًا كبيرًا على جميع المستويات الفنية.

وأوضح نوارة في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري أن التحضيرات الخاصة بالفيلم استمرت لعدة سنوات، شملت بناء الديكورات والاستعدادات الفنية الدقيقة، مشيرًا إلى أن الهدف كان تقديم عمل متكامل يعكس روح الأفلام الغنائية بشكل معاصر.

وأضاف أن التعاون مع الملحن إيهاب عبد الواحد كان عنصرًا أساسيًا في نجاح التجربة، حيث حصل على الألحان وقام بتوظيفها موسيقيًا بما يخدم السياق الدرامي والغنائي للأحداث.

وأكد المؤلف الموسيقي أنه حرص على تقديم موسيقى تصويرية تُبرز التناسق بين المشاهد والغناء، وتدعم تطور الأحداث الدرامية، بما يمنح المشاهد تجربة سمعية وبصرية متكاملة.

وأشار محمد نوارة إلى أن فيلم «ده صوت إيه ده» يُعد عودة قوية لفكرة الأفلام الغنائية التي غابت لفترة عن السينما، مع تقديمها برؤية حديثة تناسب ذوق الجمهور الحالي، معربًا عن أمله في أن يفتح الفيلم الباب أمام مزيد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة

https://youtube.com/shorts/9KlHWfnZ17M?si=saGupiSIUaPCATqM