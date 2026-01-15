شوقي غريب: طريقة لعب منتخب مصر لم تكن مناسبة أمام السنغال

أكد شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أن الطريقة التي خاض بها الفراعنة لقاء السنغال لم تكن الأنسب لطبيعة المنافس وإمكانياته.

شوفي غريب

وقال غريب، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن منتخب مصر اعتمد على أسلوب لعب لا يتناسب مع مواجهة منتخب قوي بحجم السنغال، موضحًا أن قدرات لاعبي كوت ديفوار تختلف تمامًا عن لاعبي السنغال، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب.

وأوضح أن هذا الاختلاف كان سببًا في فقدان المنتخب المصري للاستحواذ، وعدم القدرة على البناء الجيد للهجمات أو تنفيذ الكرات المرتدة بالشكل المطلوب خلال اللقاء.

وأضاف شوقي غريب أن منتخب السنغال نجح في تسيير المباراة بالطريقة التي يريدها، وهو ما ظهر في كثرة التمريرات القصيرة والتحكم في نسق اللعب، مع تجنب الكرات العالية التي يجيد لاعبو منتخب مصر التعامل معها، ليؤكد بذلك التفوق التكتيكي للمنتخب السنغالي خلال المواجهة.