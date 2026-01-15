قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند إلى 32 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند إلى 32 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على قطار ركاب في تايلاند إلى 32 قتيلا
أ ش أ

 أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء على عربات قطار ركاب شمالي شرقي البلاد إلى 32 شخصا على الأقل.


وأضافت الوزارة - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس - أن 64 شخصا آخرين أصيبوا جراء الحادث.. مشيرة إلى 31 من القتلى لقوا حتفهم في موقع الحادث، في حين توفي شخص آخر أثناء نقله إلى المستشفى.


وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل المصابين إلى العديد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج.


وكان القطار متجها من العاصمة (بانكوك) إلى شمال شرق البلاد حينما سقطت رافعة بناء على عربات القطار، ما تسبب في خروجه عن مساره واشتعال النيران فيه لفترة وجيزة.


وكانت الرافعة تعمل في مشروع إنشاء خط سكة ​​حديد فائق السرعة حينما انهارت واصطدمت بالقطار المنكوب، فيما تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

وزارة الصحة العامة التايلاندية ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط رافعة بناء عربات قطار ركاب شمالي شرقي البلاد شبكة إيه بي سي الأمريكية

