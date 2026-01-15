كتبنا تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة كبيرة من الإصدارات

تشارك دار كتبنا في الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إنطلاقه خلال الأيام القادمة، بمجموعة كبيرة من الإصدارات المختلفة، التي أصدرتها الدار خلال العام الماضي، رغم التغيير الإداري الشامل الذي شهدته، ومرور أعمالها بعدة مراحل تنظيمية.

وشهدت إصدارات كُتُبنا خلال 2025 عدة خطوات مهمة لتعزيز الوصول إلى القراء، أبرزها: توقيع اتفاقيات توزيع جديدة مع مكتبات ميكروفون لتوفير الإصدارات في جميع الفروع، وكذلك مع منصة سماوي لإتاحتها ورقيًا بنظام الطباعة حسب الطلب، صوتيًا، وإلكترونيًا، وتجديد التعاون مع منصات رواة دندنات عربية واقرألي لتسجيل الإصدارات صوتيًا، بما يوسع تجربة القراءة السمعية، وتوسع انتشار الإصدارات في مكتبات متنوعة مثل: تنمية، البلد، العقاد، Reader’s Corner، ليصل عدد المنافذ إلى 19 منفذًا، وإطلاق برنامج معتكف الكتابة الرقمي – رفقاء الكتابة لدعم المبدعين في إتمام مشاريعهم الأدبية، مع اختيار 50 مشاركًا للمتابعة الدقيقة ضمن بيئة إبداعية ومهنية، وتحويل كتاب «طلبات» إلى فيلم سينمائي، بما يعكس التوجه نحو تجارب سردية متعددة الوسائط.

هذا إلى جانب رعاية مسابقة بداية نجم لدعم المواهب الأدبية الشابة، وتوقيع بروتوكول مع منصة iRead لتوفير إصدارات كُتُبنا إلكترونيًا حصريًا، وإطلاق مجتمع كُتُبنا على فيسبوك لتقريب المسافات بين القراء والمؤلفين، وتعزيز التواصل والتعاون، وحضور وتوسيع التواجد في المعارض الدولية تجهيزاً لتواجد كُتُبنا كعارض، من بينها معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2025، لدراسة السوق وتوسيع قاعدة القراء.

تطوير هيكلة العمل الداخلية للدار لتسهيل العمليات من الاستلام إلى التوزيع والتسويق، وضمان وصول الكتب للقراء بأفضل صورة ممكنة.

وتعكس هذه الإنجازات التزام كُتُبنا بتقديم خدمات نشر ذات جودة عالية، مع التركيز على دعم المواهب العربية وتوسيع الوصول إلى المحتوى الثقافي والمعرفي لجميع القراء.