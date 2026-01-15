قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تزرع الأمل.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
نستلهم منها قوة الإيمان.. المستشار عصام فريد يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كتبنا تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة كبيرة من الإصدارات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشارك دار كتبنا في الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إنطلاقه خلال الأيام القادمة، بمجموعة كبيرة من الإصدارات المختلفة، التي أصدرتها الدار خلال العام الماضي، رغم التغيير الإداري الشامل الذي شهدته، ومرور أعمالها بعدة مراحل تنظيمية.

وشهدت إصدارات كُتُبنا خلال 2025 عدة خطوات مهمة لتعزيز الوصول إلى القراء، أبرزها: توقيع اتفاقيات توزيع جديدة مع مكتبات ميكروفون لتوفير الإصدارات في جميع الفروع، وكذلك مع منصة سماوي لإتاحتها ورقيًا بنظام الطباعة حسب الطلب، صوتيًا، وإلكترونيًا، وتجديد التعاون مع منصات رواة دندنات عربية واقرألي لتسجيل الإصدارات صوتيًا، بما يوسع تجربة القراءة السمعية، وتوسع انتشار الإصدارات في مكتبات متنوعة مثل: تنمية، البلد، العقاد، Reader’s Corner، ليصل عدد المنافذ إلى 19 منفذًا، وإطلاق برنامج معتكف الكتابة الرقمي – رفقاء الكتابة لدعم المبدعين في إتمام مشاريعهم الأدبية، مع اختيار 50 مشاركًا للمتابعة الدقيقة ضمن بيئة إبداعية ومهنية، وتحويل كتاب «طلبات» إلى فيلم سينمائي، بما يعكس التوجه نحو تجارب سردية متعددة الوسائط.

هذا إلى جانب رعاية مسابقة بداية نجم لدعم المواهب الأدبية الشابة، وتوقيع بروتوكول مع منصة iRead لتوفير إصدارات كُتُبنا إلكترونيًا حصريًا، وإطلاق مجتمع كُتُبنا على فيسبوك لتقريب المسافات بين القراء والمؤلفين، وتعزيز التواصل والتعاون، وحضور وتوسيع التواجد في المعارض الدولية تجهيزاً لتواجد كُتُبنا كعارض، من بينها معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2025، لدراسة السوق وتوسيع قاعدة القراء.

تطوير هيكلة العمل الداخلية للدار لتسهيل العمليات من الاستلام إلى التوزيع والتسويق، وضمان وصول الكتب للقراء بأفضل صورة ممكنة.

وتعكس هذه الإنجازات التزام  كُتُبنا بتقديم خدمات نشر ذات جودة عالية، مع التركيز على دعم المواهب العربية وتوسيع الوصول إلى المحتوى الثقافي والمعرفي لجميع القراء. 

دار كتبنا معرض القاهرة الدولي للكتاب كُتُبنا مكتبات ميكروفون القراءة السمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد