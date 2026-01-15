ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

افتتحت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدعومة بعمليات شراء على الأسهم القيادية والمتوسطة.

أبرز المؤشرات

صعود مؤشر EGX30 بنسبة 0.44 % إلى مستوى 43222 نقطة.

ارتفاع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.30% مسجلًا 52020 نقطة.

قفزة مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.55% إلى 19679 نقطة.

زيادة مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.1% ليصل إلى 4533 نقطة.

ارتفاع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.27% عند 12430 نقطة.

صعود مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.25% إلى 16690 نقطة.

تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى 4553 نقطة.

ارتفاع مؤشر تميز بنسبة 0.32% مسجلًا 19542 نقطة.