خبير سيبراني: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى ميثاق أخلاقي وتنظيم قانوني

قال الدكتور محمد مغربي، خبير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إن أي نظام ذكاء اصطناعي يجب أن يخضع لميثاق أخلاقي ومهني، بحيث يمنع تنفيذ أي طلب يخالف المعايير الأخلاقية.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن بعض المنصات تظهر رسائل تنبه المستخدم عند محاولة توجيه النظام لطلبات غير مسموح بها، ما يضمن الالتزام بالمعايير دون وجود قانون محدد ينظم القطاع حتى الآن.

التعلم والتفاعل مع المستخدمين

وأضاف مغربي أن إدارة المنصات تعمل على تدريب الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع أشخاص حقيقيين، مشيرًا إلى أن جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتمد على التعلم المستمر لضمان دقة الاستجابة والالتزام بالمعايير الأخلاقية.

حماية الخصوصية ومنع الاستخدامات الضارة

وأكد الخبير على أهمية وضع شروط صارمة لأي تطبيق يستخدم صور أو بيانات شخصية، لضمان عدم إساءة استخدامها، خاصة في التطبيقات التي قد تتضمن صورًا أو محتوى حساسًا، مشددًا على ضرورة منع أي استخدام يخالف القوانين أو المعايير الأخلاقية.