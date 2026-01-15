محافظ الوادي الجديد يوجه بتوفير المناخ الملائم للطلاب خلال الامتحانات

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بعدد 34 لجنة على مستوى المحافظة، وسط أجواء من الهدوء والالتزام داخل المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

رصد الشكاوى وإزالة المعوقات داخل اللجان

ووجّه محافظ الوادي الجديد بتوفير المناخ الملائم للطلاب، ومتابعة انتظام سير اللجان بكل المعاهد على مستوى المحافظة، ورصد أي شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب وسرعة التعامل معها، متمنيًا لجميع الطلبة والطالبات النجاح والتفوق.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوى المحافظة يبلغ 958 طالبًا وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 1137 طالبًا وطالبة.