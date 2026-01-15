تفعيل منظومة التتبع لـ 200 سيارة حكومية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد اتخاذ إجراءات استباقية لتفعيل منظومة التتبع بجميع السيارات الحكومية، لافتة إلى أنها نفذت ذلك منذ 3 سنوات بكافة السيارات الحكومية على مستوى المحافظة بعدد 200 سيارة.

تفعيل منظومة التتبع بالسيارات الحكومية



وأكدت المحافظة في بيان، أنه نظرا لما تم رصده من مخالفة بعض السائقين للسرعات المقررة على المنظومة، تم التأكيد خلال الاجتماع الذي عقد أمس عبر الفيديو كونفرانس لكافة المراكز، بالمتابعة الدقيقة لتقارير المنظومة والتشديد على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، صونًا للأرواح والممتلكات العامة.

وفي وقت سابق، عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا لمتابعة موقف منظومة التتبع للسيارات الحكومية، حيث شدد على الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع لمراقبة الالتزام بالسرعات المقررة بكافة السيارات الحكومية، وعرض تقرير يومي بالمخالفات التي يتم رصدها لعدم الالتزام بالسرعة وتجاوزها حفاظًا على سلامة الأرواح.