صحة الوادي الجديد: برامج تدريبية تمهيدًا لإطلاق حملة «365 يوم سلامه"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، في تنفيذ برامج التدريب تمهيدًا للانطلاق في فعاليات حملة «365 يوم سلامة»، بحضور الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، والدكتورة نانسي سعيد، مدير إدارة سلامة المرضى، والمثقفين الصحيين بالإدارات الصحية عبر تقنية الاتصال المرئي (أون لاين).

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، أن الحملة تهدف إلى إلى ترسيخ مفاهيم سلامة المرضى ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت .

وصرّح وكيل صحة الوادي الجديد، أن حملة «365 يوم سلامة» تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، مؤكّدًا حرص المديرية على تدريب الفرق الصحية ونشر الوعي المجتمعي لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

وأشار إلى أن الحملة ممتدة طوال العام، وتتضمن رسائل توعوية يومية مبسطة لرفع وعي المرضى وذويهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتشجيعهم على التواصل الفعال مع الفرق الطبية لدقة التشخيص وسلامة العلاج.

حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى

هذا فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق حملة التوعية القومية «365 يوم سلامة» تحت شعار «اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك»، من خلال الإدارة العامة لسلامة المرضى التابعة للإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، كمحور رئيسي ضمن برنامج إشراك وتوعية المرضى وذويهم، في إطار حرص الوزارة على رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز مفاهيم الأمان داخل المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة سلامة المرضى كممارسة يومية تشاركية بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، لضمان رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

وأضاف «عبد الغفار» أن الحملة تركز على محاور أساسية تشمل سلامة الأدوية بإرشادات الاستخدام الآمن وتجنب الأخطاء الدوائية، والوقاية من العدوى عبر ممارسات تضمن بيئة علاجية آمنة، والجراحات الآمنة من خلال توعية المرضى بالإجراءات التأكيدية قبل وبعد العمليات، إلى جانب حقوق المريض وآليات مشاركته في القرارات العلاجية.

وأكد أن الوزارة تعتمد أساليب تواصل إبداعية تشمل فيديوهات قصيرة ورسائل توعوية بلغة مبسطة، تنشر دوريًا للوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الشراكة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مروة السيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، أن الحملة جزء من جهود الوزارة المستمرة لترسيخ مفاهيم سلامة المرضى كعنصر أساسي في المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن إشراك المرضى وذويهم ورفع وعيهم يُعد ركيزة للحد من الممارسات الطبية غير المبنية على الدليل  وتحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة داخل المنشآت الصحية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد صحة إلوادي الجديد

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

