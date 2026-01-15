50 لجنة تعليمية بجنوب سيناء تستعد لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 17 يناير

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، والمقرر بدؤها بعد غدٍ، السبت الموافق 17 يناير، على أن تستمر حتى الخميس 22 يناير الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حرص المديرية على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وتوفير المتطلبات اللازمة، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات التي تضمن الانضباط والشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح مدير المديرية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري للتعامل مع أي طارئ قد يؤثر على انتظامها، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

في السياق ذاته، صرّح عصام رجب، رئيس المطبعة السرية، بأن الامتحانات تُعقد بنظام «البوكليت»، لافتًا إلى الانتهاء من طباعة نماذج امتحانات استرشادية لجميع المواد الدراسية، وإرسالها إلى الإدارات التعليمية المختلفة، إلى جانب نشرها عبر الصفحة الرسمية للعلاقات العامة، مؤكدًا أن أوراق الامتحانات تمت مراجعتها بدقة وتتميز بجودة الطباعة.

وأضاف أن عدد اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة يبلغ 50 لجنة، موزعة بواقع 11 لجنة بمدينة الطور، و5 لجان بكل من شرم الشيخ وسانت كاترين ونويبع، و4 لجان بمدينة أبو رديس، و3 لجان بمدينة دهب، و7 لجان بمدينة أبو زنيمة، و10 لجان بمدينة رأس سدر.

من جانبها، أوضحت ماجدة نوار، رئيس لجنة إدارة امتحانات الشهادة الإعدادية، أنه تم الانتهاء من تسليم خطابات الندب لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وإداريين وعمال، موضحًا بها مواعيد بدء العمل والمهام المكلفين بها.

وفي ختام التصريحات، أكد حسن رمضان، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 3683 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 50 لجنة امتحانية بمختلف مدن محافظة جنوب سيناء.