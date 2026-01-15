رئيس جامعة قناة السويس: مبادرة "الألف يوم الذهبية" أحد أهم المحاور الوطنية لبناء الإنسان

أكد رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة تضع دعم المبادرات والاستراتيجيات القومية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" تمثل أحد أهم المحاور الوطنية لبناء الإنسان المصري من خلال الاستثمار في صحة الأم والطفل.



جاء هذا خلال استقبال مندور، اليوم/الخميس/، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، في إطار تعزيز التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة التعليمية والتنفيذية.



وقالت جامعة قناة السويس، في بيان صحفي، إن الزيارة تهدف إلى متابعة مخرجات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وتسليط الضوء على آليات تفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" داخل أروقة الجامعة كنموذج رائد للعمل المجتمعي والتنموي.



وأوضح، أن الجامعة ستسخر كل إمكاناتها العلمية والطبية والبشرية لإنجاح هذه المبادرة داخل الحرم الجامعي وخارجه، بما يعزز دور الجامعة كمؤسسة وطنية فاعلة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.



ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن جامعة قناة السويس تُعد شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.. مشيدة بما تمتلكه الجامعة من كليات طبية وبشرية قادرة على إحداث تأثير حقيقي في الوعي المجتمعي.



وأكدت أن تفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية" داخل الجامعات يمثل ركيزة أساسية لضمان تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة، ودعم الأسرة المصرية بأسس علمية وصحية سليمة بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الأجيال القادمة.



وخلال الزيارة عقد اجتماع تنسيقي برئاسة الدكتور ناصر مندور والدكتورة عبلة الألفي وبمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية والطبية بالجامعة حيث شهد الاجتماع الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريم صالح مدير عام مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، والدكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.



وتناول الاجتماع عرضا شاملا لمحاور الخطة العاجلة للسكان وتنمية الأسرة مع التمهيد لتوقيع اتفاقية تعاون رسمي بين المجلس القومي للسكان وجامعة قناة السويس لضمان استدامة العمل المشترك وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء الإنسان المصري.



كما تم اقتراح تنظيم لقاء تعريفي موسع تحت عنوان "تنمية الأسرة وحقوق أطفالنا" يستهدف العاملين بالجامعة وقطاعًا كبيرًا من طلاب الفرقة الأخيرة بمختلف الكليات، بهدف رفع الوعي القومي وتأهيل الكوادر الشابة للمشاركة في تنفيذ الرؤية الوطنية، وتزامنًا مع هذا اللقاء تم اقتراح توفير وزارة الصحة والسكان عيادة متنقلة داخل الحرم الجامعي لتقديم خدمات تنمية الأسرة لكافة المشاركين طوال فترة التواجد، في خطوة تعكس التكامل بين الجانب التوعوي والخدمي الميداني، وتؤكد ريادة جامعة قناة السويس في دعم القضايا القومية الكبرى تحت مظلة الجمهورية الجديدة، كما تم اقتراح أن تتضمن القوافل حملات توعوية حول مزايا الولادة الطبيعية ومخاطر الولادة القيصرية.



وخلال الاجتماع ركزت الدكتورة عبلة الألفي على تحسين مخرجات تنمية الأسرة وتعزيز استخدام الوسائل طويلة المدى لتقليل معدلات الحمل غير المخطط له، مؤكدة أهمية تفعيل برنامج تركيب الوسائل فور الولادة في جميع منشآت الهيئة بهدف الوصول إلى نسبة 90% من حالات الولادة سواء طبيعية أو قيصرية قبل مغادرة الأم المستشفى، مع الالتزام بتدريب الأطباء والتمريض على تقنيات التركيب الآمن.



كما تم الاتفاق على تطبيق مبادرة "الألف يوم الذهبية" بشكل متكامل عبر مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات لتحسين نتائج الطفولة المبكرة وخفض وفيات حديثي الولادة وتقديم المشورة الأسرية المتكاملة، وأوصت نائب الوزير بتطبيق ملامسة الجلد للجلد "الحضن الدافئ" خلال الساعة الذهبية الأولى بعد الولادة، والالتزام بتسجيل البارتوجرام وتطبيق معايير روبسون لاتخاذ قرارات القيصرية مع تعزيز برنامج VBAC للولادة الطبيعية بعد القيصرية السابقة.



واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي خلال اللقاء حصاد عام 2025 في ملف السكان والتنمية وصحة الأم والطفل وبحثت الخطة التنفيذية لعام 2026 مع التركيز على تعزيز دور الجامعة في مواجهة التحديات السكانية ودعم الولادة الطبيعية.



كما تمت مناقشة الأسباب الفنية والاجتماعية وراء ارتفاع معدلات القيصرية غير المبررة وأكدت أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يوفر حماية كاملة للطبيب الملتزم بالاتفاقيات والإرشادات المعتمدة.



وتم الاتفاق على مجموعة من التوجهات التنفيذية لتعزيز الجهود المشتركة شملت إدراج مهارات الولادة الطبيعية الآمنة وتركيب الوسائل طويلة المدى ضمن برامج تدريب أطباء الامتياز وطلاب السنة الرابعة، وتزويد مستشفى الجامعة بكافة وسائل تنظيم الأسرة لصرفها مجانًا فور الولادة، وتنظيم دورات تدريبية للأطباء ، وتفعيل مشاركة الطلاب في حملات التوعية حول "الألف يوم الذهبية" والمباعدة بين الحمل من ثلاث إلى خمس سنوات كمتطلب قبل التخرج، والتوسع في مشورة ما قبل الزواج وعلاج الأنيميا وتناول حمض الفوليك، إلى جانب تقسيم الحضانات إلى ثلاثة مستويات وإصدار دليل تجهيز وتطبيق "الساعة الذهبية الأولى" و"الحضانة صديقة الأم والطفل".

