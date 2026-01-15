مصطفى بكري: تواجدت على قائمة الاغتيالات.. ومش بخاف من الموت

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه مستعدون للموت في سبيل الوطن، مشيرا إلى أن المصريون جميعا لا بد أن يكونوا على قلب رجل واحد في مواجهوة الازمات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، أنه “أنا والكثير من الإعلاميين على قوائم الإغتيالات، وأنا مش بخاف من الموت لكن المهم البلد تقف على رجليها”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر لن تسمح بتقسيم السودان، إضافة إلى أنه تدعم الشرعية في اليمن، مؤكدا أن مصر ترفض الخلافات والانقسامات العربية

وأشار أن العالم العربي مع الوحدة والتي تحققت بدماء اليمنيين وتوافق وطني بين أبناء اليمن الواحد، وليس التفرقة بين الشمال والجنوب.