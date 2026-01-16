أخبار الوادي الجديد| الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.. قوافل طبية وخدمات متنوعة لخدمة الأهالي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها: أوقاف الوادي الجديد تحتفل بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، احتفالًا بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بحضور الشيخ رمضان يوسف مدير أوقاف المحافظة والدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني، وعلي نجاح رئيس مركز ومدينة الخارجة والقيادات الدينية بالمحافظة، وذلك بمسجد ناصر بمدينة الخارجة.

وأكد مدير أوقاف الوادي الجديد، أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في مضامينها دروسًا عظيمة في الإخلاص، وحكمة القيادة، والعمل الدؤوب من أجل تحقيق المقاصد السامية وبناء الأوطان، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار



واختتم بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مصر ورئيسها وشعبها وجيشها بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التلاحم والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام.

اليوم، قافلة طبية وخدمات متنوعة لخدمة أهالي الوادي الجديد

تنظم محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، قافلة طبية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف تقديم خدماتها الطبية والاجتماعية بمركز الخارجة وذلك خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير.

وأكد محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الكشف الطبي المجاني في (9) تخصصات مختلفة تشمل: (جراحة عامة - جراحة أوعية دموية - مسالك بولية - باطنة - أطفال - أنف وأذن وحنجرة - نساء وتوليد - عظام - جلدية)، بالإضافة إلى صرف العلاج لكافة الحالات التي سيتم توقيع الكشف الطبي عليها بالمجان؛ وكذا إجراء التحاليل الطبية الأولية (سكر - فيتامين (د))، وإجراء العمليات الجراحية المقررة طوال فترة القافلة الكشف وإجراء العمليات بمستشفى الخارجة التخصصي.

ولفت، إلى أن القافلة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للمواطنين، وبتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مايا مرسي، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنسيق إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية.

وأوضحت أسماء حجازي مدير إدارة الطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن الوزارة تنفذ القوافل الطبية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشارت، إلى أن القوافل تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانًا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانًا منا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

صحة الوادي الجديد: برامج تدريبية تمهيدًا لإطلاق حملة «365 يوم

بدأت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، في تنفيذ برامج التدريب تمهيدًا للانطلاق في فعاليات حملة «365 يوم سلامة»، بحضور الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، والدكتورة نانسي سعيد، مدير إدارة سلامة المرضى، والمثقفين الصحيين بالإدارات الصحية عبر تقنية الاتصال المرئي (أون لاين).

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، أن الحملة تهدف إلى إلى ترسيخ مفاهيم سلامة المرضى ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت .

وصرّح وكيل صحة الوادي الجديد، أن حملة «365 يوم سلامة» تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، مؤكّدًا حرص المديرية على تدريب الفرق الصحية ونشر الوعي المجتمعي لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

وأشار إلى أن الحملة ممتدة طوال العام، وتتضمن رسائل توعوية يومية مبسطة لرفع وعي المرضى وذويهم بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتشجيعهم على التواصل الفعال مع الفرق الطبية لدقة التشخيص وسلامة العلاج.

حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى

هذا فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق حملة التوعية القومية «365 يوم سلامة» تحت شعار «اسأل.. شارك.. تأكد.. من أجل سلامتك»، من خلال الإدارة العامة لسلامة المرضى التابعة للإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، كمحور رئيسي ضمن برنامج إشراك وتوعية المرضى وذويهم، في إطار حرص الوزارة على رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز مفاهيم الأمان داخل المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة سلامة المرضى كممارسة يومية تشاركية بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، لضمان رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

وأضاف «عبد الغفار» أن الحملة تركز على محاور أساسية تشمل سلامة الأدوية بإرشادات الاستخدام الآمن وتجنب الأخطاء الدوائية، والوقاية من العدوى عبر ممارسات تضمن بيئة علاجية آمنة، والجراحات الآمنة من خلال توعية المرضى بالإجراءات التأكيدية قبل وبعد العمليات، إلى جانب حقوق المريض وآليات مشاركته في القرارات العلاجية.

وأكد أن الوزارة تعتمد أساليب تواصل إبداعية تشمل فيديوهات قصيرة ورسائل توعوية بلغة مبسطة، تنشر دوريًا للوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الشراكة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مروة السيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، أن الحملة جزء من جهود الوزارة المستمرة لترسيخ مفاهيم سلامة المرضى كعنصر أساسي في المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن إشراك المرضى وذويهم ورفع وعيهم يُعد ركيزة للحد من الممارسات الطبية غير المبنية على الدليل وتحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة داخل المنشآت الصحية.