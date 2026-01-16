سنوات من العطاء في خدمة السياحة بالقنصلية الإيطالية بالأسكندرية

نظمت القنصلية الإيطالية بالإسكندرية، ندوة بعنوان "سنوات من العطاء فى خدمة السياحة والعلاقات العامة " ، وذلك بمقر القنصلية بوسط المدينة.



وقال قنصل إيطاليا بالأسكندرية ماريو دي باسكوالي ، خلال الندوة ، إن مدينة الأسكندرية شهدت طفرة تنموية خلال السنوات الماضية ، شملت كافة المجالات ، ومنها السياحية ، مشيرا إلى أن عروس البحر تستحق ذلك الاهتمام نظرا لمكانتها التاريخية والثقافية.



من جانبه ، قال الخبير السياحي محمد سعد ، مسئول العلاقات العامة والاعلام بمحافظة الإسكندرية السابق ، أن الطفرة التنموية التي شهدتها مدينة الأسكندرية بدأت بالإهتمام بتطوير كافة الخدمات ، ومنها تطوير المحاور المرورية والقضاء على العشوئيات ومشروع مترو الأسكندرية "تحت الإنشاء" ، وذلك بهدف الإرتقاء بمنظومة النقل بالمدينة ، تمهيدا لتقديم خدمات تليق بمكانة الإسكندرية وضيوفها من كافة أنحاء العالم.



وتضمنت الندوة مناقشة تاريخ التنمية السياحية بالأسكندرية ، على مدى السنوات الماضية ، وأهم الإسهامات الجادة نحو تطوير وتجديد كافة المحاور الرئيسية بالمدينة للنهوض بها ، إلى جانب التركيز على المزارات السياحية والثقافية بالمدينة ، وأهميتها في رسم صورة حقيقية لعروس البحر التي احتضنت حضارات العالم القديم.