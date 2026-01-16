قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار أسوان.. الاحتفال بالعيد القومي الـ55 والإسراء والمعراج في أجواء روحانية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 15/1/2026 أحداثا متنوعة .

فى أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن .

وقد بدأت فعاليات الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمات لمدير الأوقاف ، وأيضاً للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية .

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد أسوان القومى الـ 55 ، والذى يتمثل فى الذكرى السنوية لإفتتاح السد العالى عام 1971 ، وفى فعاليات رمزية تتقدمها الموسيقى العسكرية .


وقد قدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، والشعب المصرى ، وأهالى أسوان ، وأيضاً لبناة السد العالى بهذه المناسبة الطيبة .

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المغفور له الحاج عوض هدل، شيخ مشايخ البشارية، الذى وافته المنية أمس، الأربعاء، عن عمر ناهز  ٧٦ عاماً، حيث أفنى عمره فى العمل العام، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام ٧٣.

وكان أيضاً أبرز أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، كما كان له دور هام فى تحقيق المصالحات ووأد الفتن بين العائلات والقبائل ومختلف الفئات.

تحتفل محافظة أسوان اليوم الخميس، بعيدها القومي المتزامن مع الذكرى الـ 55 لافتتاح مشروع السد العالي أحد أعظم مشروعات القرن العشرين، وتقتصر مظاهر الاحتفال على إيقاد الشعلة ووضع إكليل الزهور بالنصب التذكاري للمحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المحافظة حرصت هذا العام على اقتصار احتفالات العيد القومي لأسوان، بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة، يعقبها وضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للمحافظة في مشهد يحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة.

