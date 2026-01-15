بمناسبة العيد القومى.. محافظ أسوان يوقد الشعلة أمام رمز الصداقة

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد أسوان القومى الـ 55 ، والذى يتمثل فى الذكرى السنوية لإفتتاح السد العالى عام 1971 ، وفى فعاليات رمزية تتقدمها الموسيقى العسكرية .

رافقه خلالها المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان ، والعميد أ.ح أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكرى ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، فضلاً عن الدكتور محمد رشدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، علاوة على رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية .

وقد قدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، والشعب المصرى ، وأهالى أسوان ، وأيضاً لبناة السد العالى بهذه المناسبة الطيبة .

العيد القومى

ولفت المحافظ إلى أننا نحيى هذه الذكرى العزيزة ، والتى تواكب إفتتاح مشروع السد العالى أعظم صرح هندسى حيث كان هذا الإنجاز إحدى محطات التحدى التى شهدت ملحمة عظيمة فى العصر الحديث .

وأكد إسماعيل كمال على أن محافظة أسوان دائماً كانت وستظل منبع الخير والنماء لمصرنا الغالية ، ولتتواصل على أرضها الملاحم بإرادة قوية وعزيمة وإصرار حيث تشهد زهرة الجنوب خلال المرحلة الحالية ملاحم أخرى فى صورة مشروعات كبرى بالجمهورية الجديدة لتتحول إلى مركزاً عالمياً ومقصداً لجذب الإستثمارات المتعددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتنوع مصادر الطاقة من أجل تغطية الإحتياجات المحلية.

وأشاد المحافظ بالدور الوطنى لبناة السد العالى الذين قدموا الغالى والنفيس من أجل أن يرى هذا المشروع النور ، وليكون بمثابة رسالة وعنواناً لمواجهة قوى العدوان ، ولتظل مصرنا الحبيبة أمام محاولات النيل من إستقرارها بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوى وشرطتها الباسلة .