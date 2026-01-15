محافظ أسوان يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الحاج حسن..شاهد

فى أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن .

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد بدأت فعاليات الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمات لمدير الأوقاف ، وأيضاً للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية .

الإسراء والمعراج

والتى أكدوا فيها على أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن حدثاً عادياً بل كانت تكريماً إلهياً وعطاءاً ربانياً لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للترويح عن نفسه الشريفة بعد ما لحق به من أذى وهموم فى سبيل الدعوة إلى الله عز وجل‏ ، كما أنها كانت رسالة من المولى عز وجل لبيان مكانة وفضل المسجد الأقصى بإعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأختتمت فعاليات الحفل بتقديم مجموعة من الإبتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقى والتى تناولت مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه ، فضلاً عن بيان جانب من فضائله صلى الله عليه وسلم ومكانته الشريفة عند رب العالمين .