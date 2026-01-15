قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
محافظ أسوان يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج بمسجد الحاج حسن..شاهد

محمد عبد الفتاح

فى أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين ، شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن .

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، فضلاً عن القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد بدأت فعاليات الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلى طلحة ، أعقبها كلمات لمدير الأوقاف ، وأيضاً للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية .

الإسراء والمعراج

والتى أكدوا فيها على أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن حدثاً عادياً بل كانت تكريماً إلهياً وعطاءاً ربانياً لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للترويح عن نفسه الشريفة بعد ما لحق به من أذى وهموم فى سبيل الدعوة إلى الله عز وجل‏ ، كما أنها كانت رسالة من المولى عز وجل لبيان مكانة وفضل المسجد الأقصى بإعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأختتمت فعاليات الحفل بتقديم مجموعة من الإبتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقى والتى تناولت مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه ، فضلاً عن بيان جانب من فضائله صلى الله عليه وسلم ومكانته الشريفة عند رب العالمين .

