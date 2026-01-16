"سهرة شريعي" على مسرح سيد درويش بالأسكندرية

قدمت دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، أمس الخميس ، حفلا فنيا بعنوان "سهرة شريعي" للفرقة القومية العربية للموسيقى ، بقيادة المايسترو دكتور مصطفى حلمي ، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



تضمن الحفل مجموعة متنوعة من أهم تترات المسلسلات والأعمال الغنائية التي صاغها الموسيقار الراحل عمار الشريعي ، منها : يا ريتني كنت حبك ، هنا القاهرة ، الحدود ، يا حبيبتي يا مصر ، إن كنت ليا وأنا ليك .، أكتر من روحي ، تتر مسلسلات العائلة ، أبو العلا البشري ، زيزينيا ، أرابيسك ، الأيام ، الشهد والدموع.



شارك في الحفل نجوم الفرقة مي حسن ، محمد طارق ​، أحمد عصام ، إيناس عز الدين ​، آيات فاروق.



وأقيم الحفل ضمن خطط وزارة الثقافة ودار الأوبرا لإعادة إكتشاف ونشر الألحان المدموغة بالطابع المصرى الخالص ، إلى جانب إبراز قيم الوفاء للرموز الذين تركوا بصمات خالدة فى ساحة الإبداع.