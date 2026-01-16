شوبير : بيع ناصر ماهر يحل بعض أزمات نادي الزمالك

كشف الإعلامي احمد شوبير عن حل لنادي الزمالك لفك ازمة القيد

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: الفيفا يعلن إيقاف القيد التاسع للزمالك بسبب صلاح مصدق، وفكرة بيع ناصر ماهر قد تحل بعض الأزمات منها إيقاف القيد".



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي مجددًا، هذه المرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد 25 يناير.

وستنقل قناة «بي إن سبورتس» المواجهة المرتقبة بين الفريقين، ضمن تغطيتها لمباريات دور المجموعات في البطولة القارية.