عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام لبناني، أعلن عن وجود غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة المنصوري جنوبي لبنان.

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، لرئيس الوزراء اللبناني، أننا ندعم لبنان واحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه، وندعم بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وأوضح وزير الخارجية، دعم بلاده المؤسسات الوطنية اللبنانية في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ومصر ترحب بإعلان إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني التزام واضح بتعزيز سيادة لبنان، ونرفض المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701.

وشدد وزير خارجية على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص من لبنان، ونرفض أي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة وسيادة وسلامة الأراضي اللبنانية.