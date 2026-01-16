فيروسات صامتة..تحذير طبي من انتشار العدوى داخل المنازل في الشتاء

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من تزايد انتشار الفيروسات خلال فصل الشتاء، مؤكدًا أن انخفاض درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة داخل المنازل يهيئان بيئة مناسبة لتكاثر الفيروسات وانتقال العدوى بسهولة بين أفراد الأسرة، خاصة في ظل زيادة فترات البقاء داخل المنازل واستخدام وسائل التدفئة لفترات طويلة.

وأوضح بدران، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاعتماد المفرط على التدفئة مع إغلاق النوافذ يؤدي إلى تركيز الفيروسات في الهواء وعلى الأسطح، ما يزيد من فرص الإصابة بالأمراض التنفسية، لاسيما بين الأطفال وكبار السن.

وشدد على ضرورة عدم الانغلاق التام داخل المنازل خلال الشتاء، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين التدفئة والتهوية يعد عنصرًا أساسيًا للوقاية من العدوى والحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

وأكد على ضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية، خاصة غسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول، وتجنب لمس الأنف أو الفم أو العينين.