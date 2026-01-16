قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
أخبار العالم

عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
محمود نوفل

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة المنصوري جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق ؛ أعلن جيش الاحتلال مهاجمته عنصرا من حزب الله في بنت جبيل بجنوب لبنان.

مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله
 

وكشف جيش الاحتلال عن مهاجمته بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، تحذيرا بالإخلاء لسكان لبنانيين من مواقع تقع في قرية حتا جنوب لبنان.

وقال أدرعي: "سيشن الجيش الإسرائيلي قريباً هجوماً آخر على البنية التحتية العسكرية لحزب الله في القرية، وعلى محاولاته المحظورة لاستئناف نشاطه هناك. سكان المجمع، حفاظاً على سلامتكم، ابقوا على بُعد 300 متر على الأقل من المكان المحدد باللون الأحمر على الخريطة".

لبنان جنوب لبنان غارة إسرائيلية حزب الله بلدة المنصوري

