جيش الاحتلال: هاجمنا عنصرا من حزب الله في بنت جبيل بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمته قبل قليل عنصرا من حزب الله في بنت جبيل بجنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله

وكشف جيش الاحتلال عن مهاجمته بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان للمرة الثانية خلال اليوم.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، العقيد أفيخاي أدرعي، تحذيرا بالإخلاء لسكان لبنانيين من مواقع تقع في قرية حتا جنوب لبنان.

وقال أدرعي: "سيشن الجيش الإسرائيلي قريباً هجوماً آخر على البنية التحتية العسكرية لحزب الله في القرية، وعلى محاولاته المحظورة لاستئناف نشاطه هناك. سكان المجمع، حفاظاً على سلامتكم، ابقوا على بُعد 300 متر على الأقل من المكان المحدد باللون الأحمر على الخريطة"