محافظات

محافظ أسيوط: الانتهاء من رصف شارع الجلاء بحي شرق لتحسين حركة المرور

الانتهاء من رصف شارع الجلاء بحي شرق أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الانتهاء من أعمال رصف شارع الجلاء بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد محافظ أسيوط أن قطاع الطرق يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن رصف شارع الجلاء تم ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، نظرًا لأهميته كأحد الشوارع الحيوية التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة، وتخدم عددًا من المناطق السكنية والمصالح الحكومية بحي شرق.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن أعمال الرصف شملت تنفيذ الطبقة السطحية الأسفلتية بعد الانتهاء من رفع وكشط الطبقات المتهالكة، وتجهيز الطريق وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة، بما يضمن استدامة الأعمال وجودتها على المدى الطويل لافتا إلى أن تنفيذ أعمال الرصف تم تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بأسيوط برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام المديرية، التي تولت الإشراف الفني الكامل على التنفيذ، بما يحقق أعلى معدلات الجودة ويحافظ على المال العام.

وأشار المحافظ إلى الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة أبوالعيون إبراهيم رئيس الحي تابعت التنفيذ ميدانيًا، من خلال التنسيق المستمر مع مديرية الطرق والنقل، وإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال دون التأثير على الحركة اليومية للمواطنين.

وشدد أبوالنصر على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة مشروعات الرصف الجارية بمختلف الأحياء، والتأكد من جودة التنفيذ في جميع المراحل، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية، بما يحقق سيولة مرورية أفضل، ويعكس وجهًا حضاريًا يليق بمدينة أسيوط، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال أعمال تطوير عدد من الشوارع الداخلية والرئيسية، وفق أولويات مدروسة تستهدف خدمة أكبر عدد من المواطنين وتحسين جودة الحياة داخل المحافظة.

