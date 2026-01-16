قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يفتتح النسخة الخامسة من معرض وسط الصعيد الزراعي والبيطري

إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات معرض وسط الصعيد الزراعي والبيطري في نسخته الخامسة، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في مجالات الإنتاج الزراعي والبيطري، وشبكات الري، والتقاوي، والأسمدة، والبذور، والشتلات، وأعلاف الدواجن، والأدوية والمستلزمات البيطرية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور صلاح علي، مدير عام الرعاية البيطرية بمديرية الطب البيطري، ومصطفى إبراهيم، رئيس مركز أسيوط، وماهر خضيري، المشرف على المعرض، وأمل جميل، مدير إدارة العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الشركات الزراعية والعارضين، والعشرات من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، والتي تضم معدات وآلات وجرارات زراعية، ومستلزمات التقاوي، ومنتجات الأسمدة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من العارضين حول أحدث المنتجات الزراعية وأسعارها، والتقنيات الحديثة التي تقدمها الشركات لدعم المزارعين وزيادة الإنتاجية، كما حرص على الالتقاء بعدد من المزارعين والفلاحين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

كما شملت الجولة تفقد أقسام مستلزمات المزارع، والأعلاف، والتقاوي، والشتلات الزراعية، والأسمدة العضوية، ومشاتل الفاكهة والخضر، فضلًا عن تفقد شركات متخصصة في تصنيع أعلاف وتسمين الدواجن. واستمع المحافظ من أصحاب المزارع الداجنة إلى مراحل ودورات الإنتاج المختلفة، وسبل تحقيق أعلى إنتاجية بجودة متميزة، مؤكدًا دعمه الكامل للتمكين الاقتصادي للمزارعين ومربي الدواجن، ومساندتهم في تسويق منتجاتهم الزراعية، وفتح أسواق جديدة لهم، إلى جانب التوسع في تنظيم المعارض والندوات الإرشادية المتخصصة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أقسام المعرض البيطري، والتي تضم معدات وأجهزة طبية حديثة، وأقسام تصنيع الأعلاف، حيث التقى بممثلي صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، واستمع إلى شرح حول آليات عمل الصندوق، والذي يقدم تعويضات تصل إلى 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه، فضلًا عن تقديم العلاج المجاني للحيوانات المؤمن عليها من خلال الوحدات البيطرية، كما اطلع على جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ القوافل الطبية، والندوات الإرشادية، وحملات التوعية بالقرى والنجوع.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، تقديمه لكافة أوجه الدعم للتوسع في إقامة المعارض الزراعية المتخصصة التي تخدم المزارعين والفلاحين، وتوفر لهم مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، إلى جانب إتاحة فرص تمويل المشروعات الصغيرة لافتا إلى أهمية تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية للمزارعين بتدوير المخلفات الزراعية بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية منها، وكذلك التوعية بنظم الري الحديثة للحفاظ على المياه والتربة، والتوسع في استخدام التسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة في تسميد المحاصيل الزراعية، مطالبًا بضرورة إشراك الشباب من طلاب وخريجي مدارس وكليات الزراعة والطب البيطري في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ودعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

أسيوط معرض وسط الصعيد الزراعي والبيطري مجالات الإنتاج الزراعي أعلاف الدواجن الأدوية والمستلزمات البيطرية القطاع الزراعي الثروة الحيوانية

