الزراعة: متابعة محصول القطن تسبب في زيادة الإنتاج

أكد الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أن البلاد على أبواب موسم القطن في الموسم الجديد 2026، وأنه خلال الفترة الحالية وتحديا في الوجه القبلي سيبدأن نهاية الشهر الحالي بتجهيز الأرض لزراعة القطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن وزارة الزراعة تعمل على حل مشكلات الفلاحين بخصوص محصول القطن، ولذلك تم عمل لجنة للتواصلمع الفلاحين، لحل أي مشكلة في وقتها.

ولفت إلى أن اللجنة التي تمت بقرار من وزير الزراعة تسببت في زيادة الإنتاج بمحصول القطن، موضحًا أن المتابعة المستمرة من المتخصصين مع الفلاحين نتج عنها زيادة في المحصول بنسبة 1.5 لـ 2 قنطار بالفدان.

وأشار إلى أن القطن يتم زراعته في 14 محافظة، ولذلك الدولة حريصة على متابعة المحصول من أجل زيادة الانتاج، لآن هذا يعود بالنفع على المواطنين والدولة أيضًا.

وكشف أن التغيرات الجوية يكون لها تأثير على المحصول، لذلك الدولة تعمل على مواجهة ذلك، وأن اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة تعطي التعليمات للفلاحين.