قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطة على مدار العام لإحياء القطن المصري.. لجنة دائمة تراقب المحصول في 14 محافظة

خطة احياءالقطن المصري
خطة احياءالقطن المصري
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية عن تشكيل لجنة دائمة موحدة تضم كافة المعاهد البحثية والقطاعات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة محصول القطن على مدار العام وتذليل كافة العقبات التي تواجه الإنتاج، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة والدولية المصرية، لاستعادة الذهب الأبيض لمكانته التاريخية وتوفير دعم ميداني غير مسبوق للمزارعين.


وعقد الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، اجتماعا موسعا للجنة، والتي تضم متخصصين من معاهد بحوث: وقاية النباتات، أمراض النباتات، الأراضي والمياه، المحاصيل الحقلية، والاقتصاد الزراعي، لمناقشة سبل تقديم حلول علمية وعملية فورية للمزارعين داخل الجمعيات الزراعية في 14 محافظة منتجة للقطن.

وأشار مدير المعهد الى أن اللجنة في حالة "انعقاد دائم"،  حيث  تم توسيع عضويتها لتشمل قطاعات الإرشاد، والمكافحة، وإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى معمل ومركز معلومات المناخ، وذلك بهدف مراقبة المستجدات المناخية وتأثيرها على المحصول، وضمان سرعة الاستجابة لأي تحديات طارئة في الحقول.

كشف مدير معهد بحوث القطن، عن أنه وعلى صعيد التحضيرات للموسم القادم، تم تجهيز 7 أصناف تجارية، حيث تجري حاليًا عمليات الحليج والغربلة لتقاوي الإكثار لضمان وصولها للجمعيات قبل مواعيد الزراعة بوقت كافي، كما يتم تجهيز كميات من التقاوي عالية النقاوة الوراثية تغطي كافة المساحات المستهدفة، مع احتياطي إضافي بنسبة 20% لاستيعاب أي توسعات محتملة في الرقعة المنزرعة.

وشددت اللجنة خلال اجتماعها على ضرورة التزام المزارعين بالحصول على التقاوي المعتمدة حصريًا من الجمعيات الزراعية، محذرة من استخدام تقاوي مجهولة المصدر، حيث يتم توزيع الأصناف بناءً على الدراسات البيئية لكل منطقة لضمان أعلى إنتاجية وأجود رتبة غزل.

 سلاسل القيمة المضافة

وأشار مدير المعهد إلى أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للفلاح المصري، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز سلاسل القيمة المضافة لمحصول القطن.

وزارة الزراعة القطن مركز البحوث الزراعية البحوث الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

ترشيحاتنا

الإفتاء ترد بالدليل على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج

الإفتاء ترد بالدليل على المشككين في رحلة الإسراء والمعراج

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الإسراء والمعراج كانت رحلة احتفاء بالنبي الكريم

حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 2025

حصاد 2025 | الأزهر للفتوى يعزز الدعم العلمي ويطور وحداته المبتكرة لخدمة المجتمع

بالصور

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر
بروتين تاو.. الرابط بين كوفيد وألزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس
فيروس الأدينوفيروس

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة
دقائق من المشي يوميا تقلل خطر الوفاة المبكرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد