فن وثقافة

غدا.. مجد القاسم يحتفل بصدور البوم شو حلو

مجد القاسم
مجد القاسم
سعيد فراج

يحتفل المطرب السوري مجد القاسم باطلاق الميني البوم شو حلو غدا في حضور صناعه وعدد من الأعلاميين والصحفين. 

البوم شو حلو  يضم 5 اغنيات وهما شو حلو, حيلك حيلك, سنة فل، أنتي الاميره  واغنيه دويتو علي نار مع المطرب حمدي الجنايني. 

ويشارك فيه الالبوم عدد  الشعراء والملحنين من بينهم الشاعر محمد الأنوار والملحن حمدي الجنايني والموزع باسم منير والشاعرة دعاء ابو سعده والملحن والموزع  أحمد بدوي  والشاعر داوود الغنام والملحن نامق أديب والموزع محمد همام

أغاني مجد القاسم

طرح المطرب مجد القاسم أغنية جديدة تحت عنوان "الدكتورة"، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، وهي من كلمات وألحان سامر شمسي باشا، توزيع طه الحكيم، وتم طرحها عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية. 

من جانبه تحدث مجد القاسم قائلًا: "أغنية الدكتورة فكرة جديدة، أغنية جامدة كما يقول المصريين، تواصل معي الشاعر سامر شمسي وعرض علي الكلمات واللحن، وتحمست لها جدًا، وعملنا عليها معًا وطورناها حتى خرجت بالشكل الحالي، واتوقع أن تلقى نجاح جماهيري كبير". 

تقول كلمات أغنية الدكتورة: " شو عملت في الدكتورة، يا أمي حلوة وأمورة، أول ماشفتا ياقلبي، صار بدي كل ساعة زورا، يا ويلي ما أجمل طلتها، متل الفراشة بحركتها، أخذتلي قلبي من جوا، أجمل بنات المعمورة ".

أعمال مجد القاسم

وقبل عدة أشهر، طرح مجد القاسم ألبوما جديدا يحمل عنوان "بشواتي"، إنتاج ريتشارد الحاج، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغانٍ.

من جانبه، قال مجد القاسم في تصريحات صحفية: "أولى أغاني الألبوم سيتم طرحها خلال ساعات وهي أغنية بشواتي، كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، وستكون بطريقة Lyric Videos، بأفكار متطورة ومختلفة، لكن لم يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب".

وعن حقيقة طرح الألبوم كاملا في نفس التوقيت، أكد مجد: "أولى أغاني الألبوم بشواتي سيتم طرحها أول أيام عيد الأضحى، ومع كل أسبوع جديد سيتم طرح أغنيتين من الألبوم وأتمنى أن تلقى إعجاب الناس واستحسانهم".

وأضاف: "أفكاري تلاقت مع المنتج ريتشارد الحاج، لأنه مهتم جدًا بالغناء الأصيل بعيدًا عن أشكال التلوث السمعي، صاحب مدرسة مهمة، نسعى معًا لتقديم فن محترم لأننا نعتبر الفن اخلاق ورسالة يجب أن تصل للناس بكل احترام".

وأوضح: "الجديد في ألبوم بشواتي أنه تجربة مختلفة، لمواضيع جديدة عليا بشكل شخصي، على مستوى الكلمات والأفكار".

وتابع مجد القاسم: "شقيقي ومدير أعمالي فضل القاسم هو صاحب فكرة العودة لتقديم الألبوم، في هذا التوقيت، ورأيي أن الألبوم دائًما أقيم وأفضل وأكثر متعة لدى المستمع مقارنة بالأغنية السينجل، كونه يحقق التنوع الموسيقي ما بين الدراما والرومانسي والموال، وبالتأكيد المستمع يجذبه هذا التنوع، وفي النهاية كل شخص وله ذوقه وحبه لشكل غنائي معين، الفنان نفسه يستمتع بتجديد وتنوع الغناء، وهو ما كان سائدًا في التسعينات وماقبلها، لكن بسبب ضعف الإنتاج وغياب جهات الإنتاج دفع المطرب لتقديم أغاني سينجل".

وتابع مجد القاسم: “اعتدت على طرح أعمالي في إجازات الأعياد، وقد أقدم على ذلك فترة التسعينيات والألفينيات، دائمًا يكون لدي تفاؤل بطرح أعمالي في الأعياد”.

مجد القاسم أغاني مجد القاسم الفنان مجد القاسم المطرب مجد القاسم

