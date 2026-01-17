قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم السبت 17-1-2026 والقنوات الناقلة
عمرها 27 يوما.. وفاة رضيعة بسبب البرد القارس في غزة
لبست النقاب ودعيت له باقتناع .. شمس البارودي توجه رسالة الى إعلامية شهيرة
سقف فوائد بطاقات الائتمان يهز بورصة وول ستريت بعد طلب ترامب المفاجئ
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17-1-2026.. عيار21 بكام؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا
مظاهرات حاشدة بالدنمارك ضد مخططات ترامب ..أوقفوا التدخل في جرينلاند
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأول من نوعه.. "بحوث وقاية النباتات" يحصل على اعتماد دولي بإدارة الابتكار

بحوث وقاية النباتات
بحوث وقاية النباتات
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الابتكار ISO 56001:2024، ليصبح بذلك أول جهة بحثية وطنية في مصر، تنجح في نيل هذا الاعتماد العالمي،  والذي يضع معايير صارمة لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول تطبيقية مبتكرة.

من جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تطوير مخرجات البحث العلمي ودعم منظومة الابتكار الزراعي، مشيرا الى أن الوزارة تضع التحول التقني والتطبيقي في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

واضاف الوزير أن ذلك الاعتماد، يعد مسؤولية جديدة لتعزيز الابتكار المستدام ومواكبة التطورات العالمية في المجال الزراعي، موجهاً الشكر لفريق العمل على جهودهم المتميزة التي أدت إلى هذا الإنجاز.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النبانات، أن تلك الخطوة جاءت نتيجة الدعم المستمر الذي يقدمه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للبحث العلمي الزراعي وتطويره، ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مشيرا إلى أن  الحصول على شهادة ISO 56001:2024  يعكس، التزام المعهد  بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الابتكار، وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى حلول عملية تخدم المزارع المصري وتدعم الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أنه تم منح الشهادة من خلال شركة إكسنت الإنجليزية، وبالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

واضاف أن هذا الاعتماد الدولي يُعد تتويجًا لجهود الباحثين والعاملين بالمعهد في تطوير حلول علمية مبتكرة، تتضمن تطوير المبيدات الحيوية والبدائل الآمنة للمبيدات الكيميائية، وتحسين كفاءتها التطبيقية، إلى جانب تسريع نقل التكنولوجيا وتحويل نتائج البحث إلى منتجات قابلة للتطبيق العملي.

في سياق متصل، أشار عبدالمجيد إلى  نجاح المعهد أيضًا في تجديد شهادة ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة للعام الرابع على التوالي،  كما حصل على تجديد شهادة ISO 21001:2025 لأول مرة وفقًا للإصدار الجديد للمواصفة الخاصة بمركز التدريب والاستشارات لوقاية النباتات، بما يعكس التزام المعهد بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات البشرية.

وأعرب مدير المعهد عن تقديره لجميع العاملين بالمعهد على مساهمتهم في الارتقاء بالبحث العلمي.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره إلى فريق الجودة بالمعهد بقيادة الدكتورة فرحة حسني، لما بذلوه من جهد استثنائي ومخلص كان له الدور الرئيسي في تحقيق هذا الاعتماد الدولي وترسيخ مكانة المعهد في مجالي الابتكار والجودة. كما شكر الدكتورة نيفين صبحي، مدير الجودة بالمركز، والدكتور سيد أبو شادي، مدير الاعتماد بشركة إكسنت، على دعمهما في مراحل التقييم والمراجعة.

جدير بالذكر، أن معهد بحوث وقاية النباتات قد حقق في السنوات الماضية نجاحات متميزة في الاعتمادات الدولية، حيث حصل أربعة معامل على شهادة ISO/IEC 17025:2017، إضافة إلى حصول المتحف المصري المرجعي للحشرات على اعتماد ISO 27001:2022 في مجال أمن وسرية المعلومات، تأكيداً على التزام المعهد بتطبيق أعلى المعايير الدولية في جميع أنشطته العلمية والبحثية.

الزراعة بحوث وقاية النباتات وقاية النباتات النباتات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

ترشيحاتنا

فاروق حسني

فاروق حسني: مصر تواجه فقرًا إبداعيًا.. وحان الوقت لمشروع ثقافي ضخم

صورة ارشيفية

الجيش السوري: القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر

العملات

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد