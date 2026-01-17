الأول من نوعه.. "بحوث وقاية النباتات" يحصل على اعتماد دولي بإدارة الابتكار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول معهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الابتكار ISO 56001:2024، ليصبح بذلك أول جهة بحثية وطنية في مصر، تنجح في نيل هذا الاعتماد العالمي، والذي يضع معايير صارمة لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول تطبيقية مبتكرة.

من جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تطوير مخرجات البحث العلمي ودعم منظومة الابتكار الزراعي، مشيرا الى أن الوزارة تضع التحول التقني والتطبيقي في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

واضاف الوزير أن ذلك الاعتماد، يعد مسؤولية جديدة لتعزيز الابتكار المستدام ومواكبة التطورات العالمية في المجال الزراعي، موجهاً الشكر لفريق العمل على جهودهم المتميزة التي أدت إلى هذا الإنجاز.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النبانات، أن تلك الخطوة جاءت نتيجة الدعم المستمر الذي يقدمه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للبحث العلمي الزراعي وتطويره، ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، مشيرا إلى أن الحصول على شهادة ISO 56001:2024 يعكس، التزام المعهد بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الابتكار، وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى حلول عملية تخدم المزارع المصري وتدعم الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أنه تم منح الشهادة من خلال شركة إكسنت الإنجليزية، وبالتعاون مع المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

واضاف أن هذا الاعتماد الدولي يُعد تتويجًا لجهود الباحثين والعاملين بالمعهد في تطوير حلول علمية مبتكرة، تتضمن تطوير المبيدات الحيوية والبدائل الآمنة للمبيدات الكيميائية، وتحسين كفاءتها التطبيقية، إلى جانب تسريع نقل التكنولوجيا وتحويل نتائج البحث إلى منتجات قابلة للتطبيق العملي.

في سياق متصل، أشار عبدالمجيد إلى نجاح المعهد أيضًا في تجديد شهادة ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة للعام الرابع على التوالي، كما حصل على تجديد شهادة ISO 21001:2025 لأول مرة وفقًا للإصدار الجديد للمواصفة الخاصة بمركز التدريب والاستشارات لوقاية النباتات، بما يعكس التزام المعهد بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات البشرية.

وأعرب مدير المعهد عن تقديره لجميع العاملين بالمعهد على مساهمتهم في الارتقاء بالبحث العلمي.

كما أعرب عن خالص شكره وتقديره إلى فريق الجودة بالمعهد بقيادة الدكتورة فرحة حسني، لما بذلوه من جهد استثنائي ومخلص كان له الدور الرئيسي في تحقيق هذا الاعتماد الدولي وترسيخ مكانة المعهد في مجالي الابتكار والجودة. كما شكر الدكتورة نيفين صبحي، مدير الجودة بالمركز، والدكتور سيد أبو شادي، مدير الاعتماد بشركة إكسنت، على دعمهما في مراحل التقييم والمراجعة.

جدير بالذكر، أن معهد بحوث وقاية النباتات قد حقق في السنوات الماضية نجاحات متميزة في الاعتمادات الدولية، حيث حصل أربعة معامل على شهادة ISO/IEC 17025:2017، إضافة إلى حصول المتحف المصري المرجعي للحشرات على اعتماد ISO 27001:2022 في مجال أمن وسرية المعلومات، تأكيداً على التزام المعهد بتطبيق أعلى المعايير الدولية في جميع أنشطته العلمية والبحثية.