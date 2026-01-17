قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
دليل المشتري الذكي.. كيف تحصل على أفضل سعر عند شراء الجديدة؟

عزة عاطف

من أكبر الأخطاء التي يرتكبها المستهلكون شراء سيارات تفوق قدرتهم المالية، ورغم أن هذا يبدو بديهيًا، إلا أن الملايين من مشتري السيارات ينتهي بهم المطاف إلى بيع سياراتهم لعدم قدرتهم على سداد الأقساط، بل وقد يتعرض بعضهم لسحب سياراتهم. 

يشدد الخبير الأمريكي “توم متبارلاند” على أن الخطأ الأكبر يبدأ قبل دخول التوكيل أو المعرض؛ لذا يجب عليك تحديد ميزانيتك الشهرية بدقة وموضوعية قبل البدء في البحث عن طراز السيارة. 

إن معرفة الحد الأقصى لما يمكنك دفعه يجنبك الوقوع في فخ الإغراءات التسويقية التي قد تنتهي بتعثر مالي أو حتى مصادرة السيارة لاحقًا. 

اجعل رقمك المالي هو القائد لمسار عملية الشراء، وليس العكس، لضمان صفقة آمنة ومستدامة ماليًا.

قوة البحث والمقارنة الإلكترونية

في عصر المعلومات، يعد الذهاب إلى الوكيل دون معرفة مسبقة بالأسعار بمثابة مغامرة غير محسوبة. ينصح الخبراء بضرورة مقارنة الأسعار بين عدة وكلاء عبر الإنترنت والحصول على عروض أسعار مكتوبة. 

تمنحك هذه الطريقة قوة تفاوضية كبرى؛ فعندما يعلم البائع أنك تمتلك عرضًا منافسًا، سيبذل جهدًا أكبر لتقديم سعر أفضل أو مميزات إضافية لإتمام الصفقة معك، وهو ما يضعك في موقف المشتري الواثق تمامًا.

التوقيت وفن التفاوض على التفاصيل

يلعب التوقيت دورًا حاسمًا في اقتناص الفرص؛ فغالبًا ما تكون نهاية الشهر أو نهاية الربع السنوي أوقاتًا مثالية للشراء، حيث يسعى البائعون لتحقيق أهدافهم البيعية المطلوبة. 

كما يجب التركيز على السعر الإجمالي للسيارة وليس فقط القسط الشهري، لتجنب الرسوم المخفية أو الفوائد الطويلة الأمد التي قد ترفع التكلفة الإجمالية بشكل غير مبرر. 

تذكر دائمًا أن كل جنيه يتم توفيره في المفاوضات هو ربح مباشر لميزانيتك الخاصة.

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

