تفاصيل جديدة بشأن عاطل متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر الترويج لقدرته على منحهم إقامات وهجرة لإحدى الدول الأجنبية، وتسهيل استخراج التأشيرات الرسمية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيق.





تفاصيل القضية

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم كان يقوم بـ تزوير التأشيرات، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام الضحايا بقدراته الوهمية، ما أدى إلى استيلائه على مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وهو من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، ومبالغ مالية من متحصلات الاحتيال.

وأقر المتهم بنشاطه الإجرامي أمام جهات التحقيق، حيث تبين أن عدد ضحاياه وصل إلى 11 شخصًا، وبلغ إجمالي ما استولى عليه منهم نحو 1.3 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.