تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قـ.تل شاب بمنطقة الزاوية

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بمنطقة الزاوية الحمراء، لـ جلسة 22 يناير.





تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول عاطل به جروح، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري، تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر أثناء جلوسهما على مقهى بسبب وصلة مزاح بينهما تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها المتهم على ضرب المجني عليه بسلاح أبيض في يده، ما أسفر عن إصابته بأصبع الإبهام في يده اليمنى أحدثت عاهة مستديمة وعجز نسبته 5%، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.