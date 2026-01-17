قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يبحث عن الفوز الأول تحت قيادة أربيلوا أمام ليفانتي
أحزاب سياسية: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس قوة مصر في إدارة الأزمات وعدالة موقفها في ملف مياه النيل
تخزن أم تنتظر؟ مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان
انسحاب 3 مرشحين من انتخابات رئاسة الوفد.. والمنافسة تشتعل بين البدوي وسري الدين
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قـ.تل شاب بمنطقة الزاوية

مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بمنطقة الزاوية الحمراء، لـ جلسة 22 يناير.


 

تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول عاطل به جروح، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري، تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر أثناء جلوسهما على مقهى بسبب وصلة مزاح بينهما تطورت إلى مشاجرة أقدم خلالها المتهم على ضرب المجني عليه بسلاح أبيض في يده، ما أسفر عن إصابته بأصبع الإبهام في يده اليمنى أحدثت عاهة مستديمة وعجز نسبته 5%، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة قتل محاكمة المتهم بشروع في قتل شاب

