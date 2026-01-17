قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أخبار العالم

ميلادينوف: ممتنون لمصر والوسطاء ونأمل توحيد غزة والضفة تحت قيادة واحدة

نيكولاي ميلادينوف الممثل السامي لقطاع غزة
نيكولاي ميلادينوف الممثل السامي لقطاع غزة
الديب أبوعلي

أعرب الممثل السامي لقطاع غزة في (مجلس السلام)، نيكولاي ميلادينوف، عن تقديره الكبير للدور المصري وجهود الوسطاء، في دعم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في تهيئة الأجواء للمرحلة الانتقالية المقبلة.

وقال ميلادينوف، إن مشاورات موسعة جرت بين الأطراف الفلسطينية، أسفرت عن التوافق على إنشاء لجنة تكنوقراط فلسطينية، ستتولى إدارة جميع الملفات المدنية والأمنية في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن لجنة التكنوقراط ستتحمل مسؤولية تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب الإشراف على الملفات الإدارية والأمنية، فضلًا عن قيادة جهود إعادة إعمار قطاع غزة في المستقبل.

وأشار ميلادينوف إلى أن مجلس الأمن الدولي حدد فترة انتقالية تمتد لعامين، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المدة سيظل مرهونًا بالظروف والتطورات على الأرض، معربًا عن أمله في أن تتمكن لجنة التكنوقراط من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها خلال هذه الفترة.

وأكد أن الهدف النهائي للعملية الانتقالية يتمثل في توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة وطنية فلسطينية واحدة، وإعادة الحل السياسي للقضية الفلسطينية إلى مساره الصحيح.

وشدد ميلادينوف على أن دور مكتبه يتركز في دعم لجنة التكنوقراط الفلسطينية، وتوجيهها ومساندتها خلال المرحلة الانتقالية، بالتعاون مع الوسطاء وجميع الأطراف المعنية، لتهيئة الظروف التي تمكّنها من تسلم مهامها بنجاح.

تشكيل مجلس تنفيذي لإنهاء النزاع في غزة 

وأضاف أن لجنة التكنوقراط تمتلك مزيجًا جيدًا من الخبرات الفنية، ما يؤهلها للتعامل السريع مع التحديات القائمة، داعيًا إلى بدء دراسات دقيقة وشاملة للخطط المطلوبة في مختلف القطاعات.

واختتم ميلادينوف تصريحاته بالتأكيد على أن من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء أن يسلك قطاع غزة مسارًا مختلفًا في مستقبله، قائمًا على الاستقرار وإعادة البناء والحل السياسي.

كان البيت الأبيض، قد أعلن في بيان، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب شكّل مجلسًا تنفيذيًا تأسيسيًا ضمن (مجلس السلام) للإشراف على تنفيذ خطته الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، برئاسة ترمب وعضوية وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، والسير توني بلير، ومارك روان، وأجاي بانغا، وروبرت غابرييل.

وأوضح البيان أن أعضاء المجلس سيتولون حقائب متخصصة تتعلق بتثبيت الحوكمة، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، وتعبئة التمويل، فيما جرى تعيين آرييه لايتستون وجوش غروينباوم مستشارين كبيرين لإدارة الاستراتيجية والعمليات اليومي.

كما كُلّف نيكولاي ملادينوف بدور (الممثل السامي لغزة) ليكون حلقة الوصل الميدانية بين مجلس السلام والجهات المعنية داخل القطاع.

وأشار البيان إلى تهنئة الرئيس بتشكيل «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» (NCAG)، باعتبارها خطوة محورية في تنفيذ المرحلة الثانية من خارطة الطريق المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء النزاع.

وأكد أن اللجنة ستُقاد برئاسة الدكتور علي شعث، وستتولى الإشراف على إعادة الخدمات العامة، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، واستقرار الحياة اليومية، ووضع أسس حوكمة مستدامة.

ولفت البيان إلى توافق هذه الخطوات مع قرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025)، الذي أيّد الخطة الشاملة ورحّب بإنشاء مجلس السلام، موضحًا أن المجلس سيضطلع بالإشراف الاستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة خلال مرحلة الانتقال من الصراع إلى التنمية.

وفي السياق الأمني، أعلن البيان تعيين اللواء جاسبر جيفرز قائدًا لـ«قوة الاستقرار الدولية» (ISF)، لتولي العمليات الأمنية، ودعم نزع السلاح، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.

كما أعلن البيت الأبيض عن إنشاء (مجلس تنفيذي لغزة) لدعم عمل مكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وضمّ في تشكيلته—إلى جانب ويتكوف وكوشنر وبلير وروان وملادينوف—وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والجنرال حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، وسيغريد كاغ، وآخرين.

وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بدعم الإطار الانتقالي والعمل مع إسرائيل ودول عربية رئيسية والمجتمع الدولي، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون الكامل لضمان التنفيذ السريع والناجح للخطة، مع الإشارة إلى الإعلان عن أعضاء إضافيين خلال الأسابيع المقبلة.

الممثل السامي لقطاع غزة مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف اتفاق وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار قطاع غزة إنشاء لجنة تكنوقراط فلسطينية مجلس الأمن الدولي الضفة الغربية الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض مجلس تنفيذي لغزة الممثل السامي لغزة

